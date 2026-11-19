Dwaj Ukraińcy usłyszeli zarzuty. Chodzi o oburzające napisy na pomnikach w Poznaniu

Do dewastacji trzech poznańskich pomników doszło 5 listopada 2026 roku. Na monumentach pojawiły się napisy „Slawa UPA”, czyli „Chwała Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy: Nikitę S. i Dmytra Y.

Jak poinformował w czwartek, 19 listopada, rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, obaj usłyszeli zarzuty. Ale są to zarzuty związane z działaniem na rzecz rosyjskiego wywiadu. Bo według prokuratury to Rosjanie namówili Ukraińców do umieszczenia na polskich pomnikach takich napisów i zapłacili im za to.

Zgodnie ze stanowiskiem śledczych Nikita S. miał namówić drugiego mężczyznę do umieszczenia napisów na pomnikach. Za wykonanie zadania miał otrzymać 500 dolarów. Z kolei Dmytro Y., który według prokuratury wykonał napisy, miał działać za 1000 złotych.

Napisy pojawiły się na Pomniku Armii Poznań, Pomniku Żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego oraz Pomniku Bohaterów na Cytadeli w Poznaniu.

Prokuratura uważa, że celem tej akcji było wywołanie nienawiści między Polakami a Ukraińcami

Śledczy ogłosili, że traktują umieszczenie napisów jako akt dywersji przeprowadzony na rzecz rosyjskich służb specjalnych, a nie jako własną inicjatywę zatrzymanych Ukraińców.

Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Jednak 13 listopada Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto nie zgodził się na zastosowanie takiego środka.

Podejrzani pozostają więc na wolności, ale są pod dozorem policji. Muszą raz w tygodniu zgłaszać się na komisariat. Nie mogą też opuszczać Polski, ponieważ zatrzymano im paszporty. Mają również zakaz kontaktowania się ze sobą.

Śledztwo prowadzi poznańska delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Na razie sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego, a zarzuty nie oznaczają, że mężczyźni zostali uznani za winnych.

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„SŁAWA UPA!” na pomniku Armii Poznań przy ul Kutrzeby. Policja prowadzi czynności na miejscu https://t.co/4qrHWC4XYB— poznan_moment (@poznan_moment) November 5, 2026