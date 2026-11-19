Edyta Herbuś nie ukrywa, że u boku ukochanego Piotra Bukowieckiego układa sobie życie tak, jak zawsze marzyła. Para ma już za sobą przeprowadzkę do nowego, ogromnego domu, który wspólnie urządza. Tu spotyka się cała rodzina gwiazdy. Czy w tej sielankowej układance znajdzie się również miejsce na ślub? W rozmowie z "Super Expressem" tancerka przyznała, że temat pojawia się w ich rozmowach, ale na razie żadne z nich nie zamierza podejmować pochopnych decyzji.

Trzy razy oświadczyny i wciąż bez "Tak"

Okazuje się, że Piotr nie raz próbował przekonać Edytę do małżeństwa. Jak zdradziła nam tancerka, jej partner oświadczał się już trzykrotnie! Nie oznacza to jednak, że za każdym razem spotkał się z odmową. Herbuś wyjaśniła, że po prostu nadal nie jest pewna, czy chce stanąć na ślubnym kobiercu.

Rozmawiamy sobie o tym, zastanawiamy się, czy chcielibyśmy wziąć ślub, czy nie. Głównie jednak podchodzimy do tego żartobliwie, bo żadne z nas nigdy nie miało na to wielkiego ciśnienia

- wyznała Herbuś w rozmowie z "Super Expressem".

Tancerka odniosła się również do słów Piotra, który wcześniej opowiadał o swoich próbach oświadczyn. Nie zamierza jednak składać żadnych deklaracji dotyczących ślubu.

Piotr przyznał ostatnio w programie, że już trzy razy mi się oświadczał, więc to żadna tajemnica. Nie jest też tak, że mu odmówiłam. Ja po prostu wciąż się zastanawiam. Jeśli poczujemy takie pragnienie, to to zrobimy. Na dziś nie jest to jednak żaden priorytet. Sama nie wiem, naprawdę nie wiem.

W takim domu mieszka Edyta Herbuś z ukochanym

Choć ślub nie znajduje się obecnie na szczycie listy jej priorytetów, Edyta ma inne powody do szczęścia. Razem z Piotrem mieszka już w nowym, imponującym domu o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych. Budynek powstał na szkielecie poprzedniego, ale wewnątrz przeszedł całkowitą metamorfozę. Para najpierw zadbała o najważniejsze pomieszczenia, a teraz stopniowo dopracowuje kolejne szczegóły.

Herbuś z entuzjazmem opowiada o codzienności w nowym miejscu. To właśnie tam spotykają się bliscy obojga partnerów, a przestrzeń pozwala im wspólnie spędzać czas.

"Panom od wywożenia śmieci codziennie macham i się uśmiecham"

To piękny proces, bo mam wrażenie, że po prostu wijemy sobie gniazdko. Syn przyjechał, córka wpada, są pieski, które pilnują domu. Możemy spacerować dookoła, znamy już sąsiadów. Nawet panom od wywożenia śmieci codziennie macham i się uśmiecham. Dla mnie to ogromna radość i spełnienie marzeń.

Jak podkreśliła gwiazda, duży dom był ważny również dla Piotra. Jej ukochany od dawna marzył o miejscu, w którym będzie można pomieścić całą rodzinę podczas świąt i ustawić naprawdę imponującą choinkę. Dziś te plany stały się rzeczywistością.

Dom pełen miłości to chyba coś, czego każdy człowiek potrzebuje i pragnie. Nawet jeśli czasami gonimy za karierą czy innymi celami, najważniejsze jest to, żeby mieć do kogo wracać. Potrzebujemy takiego źródła miłości, swojej bazy. My właśnie tworzymy ją na nowo – stabilną, piękną, dopieszczoną.

Edyta Herbuś tęskni za "Tańcem z Gwiazdami". Padła ważna deklaracja

W rozmowie nie mogło zabraknąć również tematu "Tańca z Gwiazdami". Edyta doskonale zna ten format i z dużym zainteresowaniem śledzi aktualną edycję. Ma też swoje faworytki, którym mocno kibicuje. Szczególnie ciepło wypowiadała się o Izie Kunie. Doceniła jej pracowitość, poczucie humoru i taneczne postępy.

Świetnie widzę też, że dogaduje się ze swoim partnerem. Widać, jak wiele ten program dla niej znaczy. W ostatnim odcinku oglądałam ich taniec w trio. Miała obok siebie dwóch cudownie wspierających mężczyzn. Wzruszyłam się, to było piękne!.

Herbuś zachwyca się również Heleną i Mandaryną. Jak sama mówi, w tej edycji szczególnie mocno trzyma kciuki za trzy kobiety, które zna i lubi.

Herbuś wróci do "Tańca z Gwiazdami"?

A czy sama chciałaby jeszcze pojawić się na parkiecie popularnego show? Okazuje się, że bardzo za nim tęskni!

Jestem chyba za tymi dziewczynami w tej edycji. To trzy kwiaty, które znam, lubię i które pięknie rozkwitają na parkiecie. Uważam, że taniec ma w sobie magię. Dziewczyny górą! Mam nadzieję, że siebie też jeszcze zobaczę w "Tańcu z Gwiazdami", bo bardzo tęsknię.

Zapytana, czy rozważyłaby również rolę jurorki, nie zamknęła sobie takiej drogi. Wręcz przeciwnie, jej odpowiedź pozostawia pole do spekulacji.

Jeżeli pojawi się taka propozycja, na pewno poważnie ją rozważę.

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Edyta Herbuś zamieszkała z ukochanym. Mówi o ślubie!