Joanna Liszowska przyłapana pod marketem. Futro, złoto i auto za krocie!

Joanna Liszowska doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Gwiazda "Przyjaciółek", którą obecnie można oglądać w serialu "Szpital św. Anny", została ostatnio przyłapana podczas zakupów. Już sam samochód, którym przyjechała pod market, robił wrażenie. Aktorka wysiadła z luksusowego Porsche Cayenne GTS, a jej stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle zwyczajnie ubranych klientów. Liszowska nawet po codzienne sprawunki wybrała się w iście gwiazdorskim wydaniu!

Aktorka postawiła na futro i złote dodatki

Aktorka postawiła na czerń i złoto. Miała na sobie krótkie, efektowne futerko, szerokie spodnie i modne baleriny. Całość uzupełniła dużymi, złotymi kolczykami oraz niewielką torebką na łańcuszku. Nie zapomniała również o starannym makijażu i włosach upiętych w kok. Trzeba przyznać, że jej stylizacja była dopracowana w każdym szczególe. Można by pomyśleć, że Liszowska wybiera się na premierę filmową albo ważne branżowe wydarzenie, a nie na zwykłe zakupy. Nic bardziej mylnego!

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Zamiast czerwonego dywanu marchewki i woda

Po wyjściu ze sklepu aktorka miała przy sobie dość zaskakujące zdobycze. W wózku znalazły się m.in. pęczek marchewek i zgrzewka wody. Trudno o bardziej przyziemny zestaw produktów w tak efektownej oprawie! Joanna Liszowska sprawnie zapakowała zakupy do bagażnika swojego drogiego auta, po czym zajęła miejsce za kierownicą i ruszyła w drogę.

Jak widać, nawet zwykły wypad do marketu może być okazją do zaprezentowania się w wielkim stylu. W przypadku aktorki luksusowa bryka i elegancka stylizacja spotkały się elementami wyprawy na całkiem zwyczajne zakupy.

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