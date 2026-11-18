Ewa Chodakowska od lat jest najpopularniejszą trenerką fitness w Polsce. Nieustannie namawia do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Trenerka słynie z intensywnych treningów i ogromnej energii. Tym razem jednak musiała oddać się pod opiekę lekarzy.

Chodakowska uprzedziła fanów na Instagramie, że czeka ją operacja. Dlatego wszyscy wypatrywali kolejnych wiadomości. I nareszcie gwiazda napisała, jak poszło i jak się czuje.

Ewa Chodakowska już po 2-godzinnej operacji

W środę 18 listopada 2026 r. trenerka odezwała się do fanów. Na Instagramie opublikowała krótką relację, w której poinformowała, że zabieg jest już za nią. Przy tej okazji podziękowała wszystkim, którzy przesyłali jej słowa otuchy.

Kochane moje! Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia! Operacja trwała 2h. Wszystko przebiegło pomyślnie! Już po krzyku :) Wracam do drzemki, na legalu.

Trenerka nie zdradziła, jakiego rodzaju operację przeszła, ani co było jej przyczyną. Z jej słów wynika, że wszystko ma już za sobą. Najwyraźniej operacja przeszła pomyślnie.

Życzymy szybkiego powrotu do sił!

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