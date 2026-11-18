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Krystian Domagała to aktor, którego widzowie "M jak miłość" po prostu pokochali. Na planie popularnej telenoweli pojawił się, gdy miał zaledwie trzy miesiące! Przez kolejne 23 lata wcielał się w Mateusza Mostowiaka, syna Hanki (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski), a fani byli świadkami jego dorastania.

Krystian Domagała odszedł z "M jak miłość"

Przez 23 lata Domagała był związany z hitowym serialem TVP. W pewnym momencie scenarzyści wysłali jego bohatera do wojska, a Mateusz pojawiał się na ekranie coraz rzadziej. Ostatni raz pojawił się na ekranie w świątecznym odcinku wyemitowanym 23 grudnia 2023 r. Oficjalny wpis pożegnalny Domagała opublikował na swoim profilu na Instagramie dopiero 17 maja 2025 r. Nie ukrywał wtedy, że decyzja o zmianie obsady nie należała do niego.

Po ponad dwóch dekadach spędzonych na planie "M jak miłość" nadszedł moment, by pożegnać się z Mateuszem Mostowiakiem - postacią, która towarzyszyła mi od trzeciego miesiąca życia. Ten serial był dla mnie drugim domem, a każdy dzień na planie - bezcennym doświadczeniem, które ukształtowało mnie jako człowieka i aktora. Decyzja o zmianie obsady nie należała do mnie, ale przyjmuję ją z pokorą i wdzięcznością.

Tak dziś wygląda pierwszy Mateusz Mostowiak z "M jak miłość"

Krystian Domagała oszczędnie pokazuje światu nowinki ze swojego życia na swoim profilu na Instagramie. Ostatnie jego zdjęcie pochodzi z 2025 roku. Aktor pojawił się wówczas w programie "Kwiatki polskie" na antenie Telewizji Polskiej. Zapozował wtedy z kolegą po fachu, Jędrzejem Jezierskim w ramach projektu "Teatrzyk" TVP. Poinformował wówczas równolegle, że założył swoje konto na TikToku.

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