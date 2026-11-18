Mama Agnieszki Maciąg zmarła w rok po córce

Agnieszka Maciąg zmarła w listopadzie 2025 r. po długiej chorobie. Jej odejście było ogromnym ciosem dla najbliższych. Teraz rodzinę dotknęła kolejna tragedia. Michał Maciąg przekazał, że nie żyje jego ukochana babcia Wanda Kozak, mama mamy.

We wtorek, 17 listopada 2026 r. Michał Maciąg opublikował na profilu mamy wspólne fotografie z babcia. Napisał długi, poruszający post, w którym wyznał, że spodziewał się takiego obrotu wydarzeń.

Syn Agnieszki Maciąg zaapelował: "Jest tylko miłość"

Syn Agnieszki Maciąg wyjaśnił, dlaczego zdecydował się publicznie poinformować o śmierci babci. Zależało mu, by jak najwięcej osób na chwilę o niej pomyślało i przywołało ją we wspomnieniach. Zaznaczył też, że jego mama sama chciałaby uczcić pamięć swojej rodzicielki, dlatego zamieścił pożegnanie na jej profilu na Facebooku.

Wielka strata skłoniła Michała Maciąga do bardzo osobistych refleksji. W swoim wpisie zwrócił się do internautów z apelem, by doceniali bliskich i nie tracili czasu na niepotrzebne konflikty.

"Mama codziennie dzwoniła do Babci Wandzi"

Dzisiaj rano zmarła moja ukochana Babcia Wandzia 355 dni po śmierci ukochanej Mamy... niestety czułem, wiedziałem, że tak będzie. Mama codziennie dzwoniła do Babci Wandzi, były cały czas blisko ze sobą, więc rozpacz jaką Babcia przechodziła musiała odbić się na jej zdrowiu, które było od dłuższego czasu w słabym stanie, stąd przekonanie. Czemu piszę ten post? Ponieważ zdanie, które stało się frazesem, że istnieje tylko świadomość jest dobitnie w stanie w jakim jestem teraz odczuwalny. Innymi słowy mam przez ten krótki czas pełne zrozumienie abstrakcji, ulotności rzeczy/pojęć takich jak pieniądze, sława, władza, wstyd, ambicja, nienawiść, obraza, duma i tak dalej i tym podobne. Jak idiotyczna jest wojna polityczna, wojna w ogóle... Co za tym idzie głęboko wierzę, że czytając ten post pojawi się Wanda Kozak (kochana Babunia) przez chwilę w Twojej świadomości, czyli w jednym wszystkim. Zapali się na chwilę jak świeca w małym Wszechświecie którą jest Twoja świadomość, Wasza myśl. (...) Jestem przekonany, że Mama też chciałaby jakiegoś uczczenia Babci, dlatego udostępniam ten post na socialach Mamy. Zdjęcia są z mojej 18-stki, najpiękniejszego dnia w moim życiu, rodzina w komplecie, ale przede wszystkim Babcia Wandzia jest na nich piękna, zdrowa i szczęśliwa. Taka jaką ją zapamiętam. Zdążyłem mówić Babci, że ją bardzo kocham, może było to proste bo dostałem od niej tak dużo miłości. Odeszła druga z trzech kobiet od której dostałem najwięcej miłości w swoim życiu. Na ostatnim zdjęciu mam nadzieję, że jak najdłużej trzecia, czyli Babcia Basia Wrzesińska Dziękuję Babciu Wandziu odpoczywaj ze swoją córusią Kocham Cię Mam dosyć bólu, złości, nienawiści, serio jest tylko miłość reszta to bzdura. Weźcie kochajcie swoich których macie bez marnowania życia na niesnaski. Ja od dzisiaj robię wszystko żeby ode mnie wychodziło tylko dobro czyli maksymalizowanie dobrostanu i minimalizowanie (idealnie zero) zwiększania ilości cierpienia na tym świecie. Jakkolwiek kurna banalnie to zabrzmi.

Mąż Agnieszki Maciąg o śmierci teściowej

Na post Michała zareagował szybko mąż Agnieszki Maciąg, Robert Woleński. Fotoraf również poświęcił zmarłej teściowej dużo uwagi w nastroju mocno refleksyjnym. Jego także w rok po śmierci ukochanej żony mocno dotknęła kolejna, wielka strata.

Są takie osoby w naszym życiu, których obecność jest częścią naszego istnienia. Mama jest jedną z nich. To od niej zaczyna się nasza historia. Jej miłość, troska, cierpliwość i poświęcenie często dopiero z upływem lat nabierają pełnego znaczenia. Kiedy odchodzi mama, świat na chwilę traci swój naturalny porządek. Nawet jeśli jesteśmy dorośli, nawet jeśli mamy własne życie, rodziny i doświadczenia, w głębi serca pozostajemy dziećmi, które chciałyby jeszcze raz usłyszeć jej głos, zobaczyć uśmiech i poczuć jej bliskość. Przychodzi tęsknota. Czasem niedowierzanie. Czasem żal, że nie będzie już kolejnej rozmowy, wspólnej chwili, możliwości powiedzenia czegoś, co wydawało się, że można powiedzieć później. Ale może właśnie wtedy zaczynamy rozumieć, że miłość nie jest wyłącznie obecnością drugiego człowieka obok nas. Mama pozostaje w tym, czego nas nauczyła. W wartościach, które nam przekazała. W sposobie, w jaki kochamy, troszczymy się o innych i patrzymy na świat.

Czytaj też: Nie żyje dziecko z "Gliniarza w przedszkolu"! Długo walczył z chorobą

54