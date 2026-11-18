Wydarzenie zorganizowane przez MMC Studio zgromadziło przedstawicieli świata show-biznesu, którzy chętnie pozowali przed obiektywami fotoreporterów. Okazją była prezentacja najnowszej kolekcji marki zatytułowanej "Reflect You". Za projektami stoją Ilona Majer i Rafał Michalak, którzy osobiście pojawili się na pokazie.

Biel, czerń i różowy miś

Wśród zaproszonych gości znalazły się najsłynniejsze blogerki modowe: cała na biało Maffashion i Jessica Mercedes w pudrowym różu. Wyraźnie widać, że jasne kolory przebijają się na wybiegi i zaczynają dominować nad odwieczną czernią. Grażyna Szapołowska wyraźnie odmłodniała w białym garniturze z koronkowym dekoltem, natomiast Jessica Mercedes postawiła na szałową suknię-bombkę. Na ściance można brylowała też Edytę Herbuś w swobodnej, białej stylizacji ze złotym akcentem.

Katarzyna Jungowska postanowiła połączyć biel z czernią. Ale uwagę zwróciła różowym "misiem", z którego płaszczem radośnie się zabawiała.

Czarne, kuse, odmładzające

Nogi "do nieba" zdecydowała się też pokazać Ilona Ostrowska, czyli słynna Lucy z "Rancza". Ona postawiła na czerń i trzeba przyznać, że razem z Katarzyną Warnke i Agnieszką Grochowską należała do gwiazd, którym wyraźnie ubyło lat!

Kto jeszcze postanowił pokazać się na modowym wydarzeniu MMC? Zdjęcia z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej ogromnej galerii zdjęć!

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