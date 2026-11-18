Spis treści Sprawa Ryszarda Rynkowskiego

Sprawa Ryszarda Rynkowskiego

Ryszard Rynkowski mieszka na co dzień w Brodnicy. Ma też posiadłość nad jeziorem w Żmijewku. Od jakiegoś czasu unika koncertów. Wszystko za sprawą tego co zrobił 14 czerwca 2025 roku. Tego dnia Rynkowski miał wystąpić na koncercie w Opolu. Gdy na niego wyruszył - spowodował kolizję. Osoba poszkodowana rozpoznała go za kierownicą samochodu. Zadzwoniła na policję i powiedziała, kto otarł jej samochód. Gdy policjanci weszli do domu znanego piosenkarza, okazało się, że jest on pijany.

Rynkowski bronił się tym, że alkohol pił dzień wcześniej i po tym dopiero jak przyszli do niego policjanci. Prokuratura już 30 września zeszłego roku skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Rynkowskiemu za jazdę po pijanemu groziło do 3 lat więzienia.

Do procesu znanego piosenkarza ciągle nie mogło dojść bo on poprosił sąd o sporządzenie dodatkowej ekspertyzy sądowej.

Jest ona pozytywna dla prokuratury - biegli uznali że Rynkowski prowadził samochód w stanie nietrzeźwości.

- Dla nas też jest pozytywna - powiedział dziennikarzom Super Expressu mecenas Adam Kozioziembski, obrońca Ryszarda Rynkowskiego

Mecenas wyjaśnił portalowi, że biegli uznali, że w chwili zdarzenia we krwi jego klienta było mniej niż 1,5 promila alkoholu. Oznacza to, że samochód, którym jechał, nie zostanie mu zabrany. Z automatu stało by się tak, gdyby we krwi w chwili zdarzenia u Rynkowskiego byłoby ponad 1,5 promila alkoholu. Nie był to tani samochód - Volkswagen Touareg do tanich nie należy, cena zaczyna się od 300 000 zł. Starsze generacje jako używane można kupić od 100 000 zł, a te sprzed 20 lat za 10 000 na rynku wtórnym.

Sąd Rejonowy w Brodnicy po tym, jak otrzymał opinię - wyznaczył wreszcie pierwszy termin rozprawy. Odbędzie się ona już w 2027 roku.

Odwołana rozprawa ws. Ryszarda Rynkowskiego za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu.