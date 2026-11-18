Zakończyła się wstępna faza krajowych eliminacji do 71. Konkursu Piosenki Eurowizji w Burgas. Wszyscy chętni wykonawcy dostarczyli już swoje utwory do Telewizji Polskiej, a dalsze losy zgłoszeń zależą teraz od powołanej komisji jurorskiej. Tak prezentuje się plan kolejnych etapów wyboru finalistów i docelowo - reprezentanta naszego kraju na Eurowizji 2027.

Eurowizja 2027 i koniec zgłoszeń

Przyjmowanie konkursowych propozycji dobiegło końca w niedzielę, 15 listopada, a proces ich weryfikacji potrwa do końca miesiąca. Część wykonawców otwarcie komunikuje swoim fanom podjęcie walki o wyjazd do Bułgarii, podczas gdy inni stanowczo dementują plotki o swoich eurowizyjnych ambicjach. Pozostali artyści stosują zasłonę milczenia lub po prostu unikają odpowiedzi na pytania, jednak wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane już za około miesiąc.

Kiedy preselekcje do Eurowizji 2027? Zasady wyboru reprezentanta

Powołani przez TVP jurorzy mają czas do 30 listopada na przesłuchanie wszystkich nadesłanych kompozycji. Każdy członek gremium wybierze swoją dziesiątkę faworytów, a zsumowanie tych ocen pozwoli wyłonić maksymalnie dwudziestu kandydatów zaproszonych na casting. Etap z występami na żywo zaplanowano na 17 grudnia i wówczas ci sami eksperci raz jeszcze przyjrzą się wykonawcom pod kątem kilku wytycznych, wśród których kluczowy jest "potencjał utworu i wykonawcy w warunkach Konkursu Piosenki Eurowizji". Po podliczeniu nowej punktacji przepustkę do finału otrzyma od siedmiu do dziesięciu piosenek, natomiast minimum trzy kolejne trafią na listę rezerwową. Jurorzy mają prawo wnioskować do nadawcy o okrojenie lub rozszerzenie finałowej grupy, a sama stacja dysponuje opcją przyznania do trzech tak zwanych "kart uczestnictwa" dla wokalistów, którzy nie brali udziału w otwartym naborze.

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Finałowe widowisko na żywo zostanie zorganizowane w styczniu lub lutym z udziałem najwyżej trzynastu wykonawców. O tym, kto poleci z ramienia Polski na Eurowizję 2027, zdecydują w stu procentach głosujący widzowie. Wyjątkiem będą sytuacje awaryjne, takie jak usterka systemu, wykrycie nieuczciwych praktyk czy remis: wtedy głos decydujący przejmie trzyosobowe jury rezerwowe wyłonione spośród komisji selekcyjnej. Ostateczną listę finalistów, skład sędziowski oraz dokładny termin i lokalizację koncertu poznamy maksymalnie do 22 grudnia.

Preselekcje do Eurowizji 2027 na żywo w Warszawie. Nieoficjalne ustalenia

Chociaż telewizja opublikuje oficjalne komunikaty dopiero tuż przed świętami Bożego Narodzenia, już teraz wiele wskazuje na organizację koncertu w gmachu TVP w Warszawie w pierwszej połowie lutego. Z nieoficjalnych ustaleń portalu Eska.pl wynika, że nadchodzące preselekcje do Eurowizji będą nadawane na żywo, ale rozmach samego widowiska ma zależeć od atrakcyjności piosenek i rozpoznawalności uczestników. Wielbiciele konkursu, którzy nie kryli zawodu po tegorocznej emisji wcześniej nagranego koncertu, liczą na prawdziwe show z udziałem publiczności oraz otwartą sprzedaż biletów, na przykład w nowym studiu TVP, które gościło już eliminacje w 2025 roku.

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Eurowizja 2027 w Burgas. Kiedy odbędzie się konkurs w Bułgarii?

Rozstrzygnięcie 71. Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowano na 11, 13 i 15 maja 2027 roku w bułgarskim Burgas. Prawo do organizacji imprezy Bułgaria wywalczyła dzięki tegorocznej wygranej wokalistki Dary, która zaprezentowała piosenkę "Bangaranga". Na liście startowej znalazło się jak dotąd 36 krajów, w tym zaliczająca swój debiut Kanada, jednak w stawce wciąż brakuje któregokolwiek z pięciu państw bojkotujących Eurowizję 2026 w proteście przeciwko obecności Izraela.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms