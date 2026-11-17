Zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2019 roku na stałe zapisało Viki Gabor w historii tej imprezy. Młoda wokalistka przejęła wówczas pałeczkę po Roksanie Węgiel, dzięki czemu Polska dokonała bezprecedensowego wyczynu i triumfowała drugi rok z rzędu.

Viki Gabor o dorosłej Eurowizji i kontrowersjach w jury

W kolejnych latach dziennikarze i fani regularnie dopytywali młodą gwiazdę o start w głównym konkursie dla dorosłych. Wokalistka nigdy nie wykluczała takiego scenariusza i otwarcie przyznawała, że rozważa ponowne reprezentowanie Polski na międzynarodowej scenie. W tym roku przyjęła jednak inną rolę i oceniała występy jako członkini komisji jurorskiej, co wywołało spore kontrowersje. Gdy polskie jury przyznało najwyższą notę Izraelowi, na piosenkarkę spadła fala niesłusznej krytyki. Szybko okazało się jednak, że Viki Gabor jako jedyna ze składu sędziowskiego nie oddała głosu na tego reprezentanta.

Tematy polityczne nie są rzeczami, które poruszam, ale w momencie, gdy ktoś, nie wiedząc jak to głosowanie wygląda, stwierdza, że ja też głosowałam na Izrael, to w takim momencie muszę już się odezwać i wyjaśnić tę sytuację. Było mi naprawdę bardzo przykro i mam wrażenie, że dużo osób ocenia bardzo szybko, nie wiedząc, jaki jest schemat tego głosowania. To jest mega dziwne - mówiła Viki Gabor w rozmowie z Eską.

Niezależnie od fali nieprzyjemnych komentarzy, młoda gwiazda nie straciła zapału do muzycznej rywalizacji. Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka zamierza powalczyć o wyjazd na Eurowizję w 2027 roku. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała jednoznaczny wpis, który zelektryzował jej obserwatorów.

Viki Gabor zapowiada udział w preselekcjach do Eurowizji 2027

Od pamiętnego triumfu w 2019 roku pytania o powrót na eurowizyjną scenę towarzyszą wokalistce niemal nieustannie. Najnowsze doniesienia sugerują, że gwiazda wreszcie czuje się gotowa, aby zawalczyć o kolejny historyczny sukces dla naszego kraju. Podczas zorganizowanej na Instagramie sesji pytań i odpowiedzi jeden z internautów przesłał jej hasztag #VikinaEurowizje. Artystka publicznie udostępniła tę wiadomość i opatrzyła ją krótkim komentarzem.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku - napisała Viki Gabor na Instagramie.

Taka odpowiedź to dla fanów czytelny sygnał, że młoda wokalistka poważnie planuje start w nadchodzących krajowych eliminacjach.

Viki Gabor o Eurowizji: Nie głosowałam na Izrael