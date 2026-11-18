"Królowa przetrwania": Trwają nagrania do czwartego sezonu

Ruszyły prace nad czwartym sezonem "Królowej przetrwania". Program oparty jest na niderlandzkim formacie. W reality show podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

W Polsce zadebiutował na przełomie 2023 i 2024 roku na antenie TVN7. Program cieszył się sporą popularnością. Głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami. Emitowany wiosną tego roku trzeci sezon przyniósł kilka zmian - "Królowa przetrwania" została przeniesiona na główną antenę TVN, a nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan. "Perfekcyjna pani domu" zastąpiła w tej roli Izu Ugonoha.

Obecnie trwają prace nad czwartą odsłoną programu. Na planie w RPA zameldowała się już gospodyni "Królowej przetrwania". Małgorzata Rozenek-Majdan na początku tygodnia wyleciała z Polski. Zabrała ze sobą kilka ogromnym walizek pełnych wymyślnych stylizacji.

Na Instagramie, niczym rasowa reporterka, na bieżąco relacjonuje prace nad programem. Dzięki jej relacjom fani mogą zajrzeć za kulisy kontrowersyjnego show. Rozenek-Majdan obiecała obserwującym, że pokaże im również domek, w którym mieszka razem z ekipą realizacyjną.

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"Królowa przetrwania": Małgorzata Rozenek-Majdan odsłania kulisy programu

Jedną z pierwszych relacji zamieściła prosto z samochodu, podczas wyprawy do... sklepu. Małgorzata zachwycała się widokami za oknem. Droga była bardzo kręta, a pasażerowie musieli mocno trzymać się klamek, aby drzwi pojazdu nie otworzyły się podczas jazdy!

Następnie pokazała kulisy nagrywania czołówki programu. Ubrana w ultrakrótką mini z gorsetową górą i masywne buty pozowała na plaży na tle zachodzącego słońca. Na nagraniach widać, że Gosi towarzyszy nie tylko ekipa operatorów i producentów, ale także cały sztab odpowiedzialny za jej fryzurę i makijaż! Widok tak licznej ekipy zaangażowanej w realizację "Królowej przetrwania" zaskoczył część internautów.

W miniony weekend do RPA wyleciały też pierwsze uczestniczki. Na lotnisku spotkały się Pola Wiśniewska, Mariola Bojarska-Ferenc oraz... Marta Krupa, której udział w show do tej pory był tajemnicą. Oficjalnie potwierdzono też, że o tytuł "Królowej przetrwania" zawalczą jeszcze Danuta Martyniuk oraz Ksenia Ngo, narzeczona Leona Myszkowskiego i przyszła synowa Justyny Steczkowskiej.

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