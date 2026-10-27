Małgorzata Rozenek-Majdan pod palmami, a internauci pytają, co ze szkołą dzieci. Wytłumaczenie jest bardzo proste

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-27 14:50

Rok szkolny właściwie dopiero co się rozpoczął, a Małgorzata Rozenek-Majdan już zabrała synów pod palmy. Gwiazda i jej pociechy odpoczywają w Turcji, a internauci pytają wprost - czy dzieci nie powinny być teraz w szkole? Okazuje się, że... nie.

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej rodzina na jesiennych wakacjach

Małgorzata Rozenek-Majdan znów relaksuje się pod palmami i we wnętrzach luksusowego hotelu ulokowanego w tureckiej miejscowości Belek. Ceny w pięciogwiazdkowym, ogromnym obiekcie w formule all inclusive w listopadzie kształtują się na poziomie od 6 do 11 tysięcy złotych za dobę za dwie osoby dorosłe i zależą od dnia, a także od rodzaju apartamentu. Wypoczynek z dziećmi jest oczywiście odpowiednio droższy.

Jednak dla rodziny Rozenek-Majdan to nie jest przeszkoda.

Wysyłamy Wam trochę słońca z naszego ukochanego Regnum the Crown - napisała gwiazda w sieci.

I pochwaliła się kadrami z wyprawy. Do zdjęć pozowała ubrana w lekkie wdzianka, bo pogoda, mimo jesieni, dopisuje i wynosi około 22-23 stopnie. Wpis Rozenek oczywiście wywołał komentarze. Część z nich dotyczyło dzieci Małgorzaty, które zamiast uczyć się w szkole, odpoczywają na wyjeździe. Jest jednak na to proste wytłumaczenie.

Małgorzata Rozenek-Majdan
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Dzieci Rozenek nie muszą być w szkole pod koniec października. Dlaczego?

Nie sposób nie zazdrościć Rozenek-Majdan jesiennych wakacji, szczególnie że w Polsce robi się coraz zimniej. Niektórzy internauci jednak bardziej przejęli się szkolnym losem dzieci gwiazdy, niż nią samą, pięknym otoczeniem czy eleganckim hotelem.

"A co ze szkołą?", "A dzieci nie powinny być w szkole?", "No to jest życie, cały czas na luksusowych wczasach lansik" - czytamy w komentarzach.

Okazuje się, że choć większość polskich dzieci aktualnie musi pozostawać w szkolnych ławach, synowie Małgorzaty do tej grupy nie należą. Obaj uczą się bowiem we francuskich szkołach w Warszawie, gdzie obowiązuje nieco inny podział roku szkolnego.

Chłopcy - jeden w najmłodszej klasie szkoły podstawowej, drugi w połowie liceum - mają ferie jesienne od 17 października do 1 listopada włącznie. Kolejne dłuższe wolne niezgodne z kalendarzem polskich szkół czeka ich wiosną - od 17 kwietnia aż do 3 maja. Uczniowie szkoły francuskiej jednak później niż ci chodzący do polskich placówek zakończą rok szkoly, bo odbędzie się to 2 lipca.

Zobacz więcej zdjęć. Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan poszedł do szkoły z plecakiem za tysiąc złotych. Na bogato!

Małgorzata Rozenek-Majdan
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