Kinga Rusin zrobiła przerwę od podróży. Zachwyciła na gali w czerwonej sukni!

Kinga Rusin zachwyciła na gali Telekamer

W poniedziałek, 26 października odbyła się 29. gala rozdania Telekamer. Te nagrody są szczególnie ważne dla laureatów, ponieważ to widzowie decydują, do kogo trafi statuetka. W tym roku rywalizacja objęła osiem kategorii, a wśród kandydatów znaleźli się zarówno aktorzy i aktorki, jak i prowadzący popularne programy, jurorzy oraz dziennikarze sportowi.

Gwiazdy show-biznesu licznie przybyły na galę. Pojawiła się również... Kinga Rusin! Dziennikarka wyszła na scenę, by przyznać nagrodę w kategorii Najlepszy Aktor. Statuetka trawiła w ręce Michała Sikorskiego, którego Rusin serdecznie wyściskała.

Gdy dawna gwiazda "Dzień Dobry TVN" przybyła na czerwony dywan, skradła całą uwagę fotoreporterów. Kinga Rusin postawiła na wyrazistą czerwień, od której trudno było oderwać wzrok. Jej kreacja łączyła elegancję z prostotą.

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Kinga Rusin porzuciła karierę w mediach dla podróży po świecie

Dopasowana, góra z golfem i długimi rękawami podkreślała sylwetkę, natomiast długa, miękko układająca się spódnica z marszczeniami nadała całości lekkości i płynności. Czerwony total look uzupełniły czerwone szpilki oraz torebka w tym samym kolorze na złotym łańcuszku, który przełamał jednolita kolorystykę. Włosy prezenterka włosy pozostawiła rozpuszczone.

Kinga Rusin przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. W 2020 roku postanowiła zakończyć medialną karierę. Początkowo zapowiadała, że powróci jeszcze z telewizyjnym projektem. Od tamtej pory minęło już pięć lat i nic nie wskazuje na to, by Kinga Rusin miała w najbliższym czasie wrócić do pracy na małym ekranie.

Była gwiazda TVN może sobie pozwolić na pracę z niemal każdego zakątka Ziemi. I bardzo chętnie korzysta z tej możliwości. W 2021 roku wyjechała z Polski i przebywa na nieustannych wakacjach. Razem ze swoim partnerem, Markiem Kujawą, szczególnie upodobali sobie ciepłe kraje.

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