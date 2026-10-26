Edyta Herbuś musiała uważać na sukienkę. Ale na rozdaniu Telekamer wyglądała nieziemsko!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-26 22:57

Edyta Herbuś była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się na uroczystym wręczeniu Telekamer TeleTygodnia. 45-latka zaskoczyła wszystkich wyjątkową kreacją - i za sprawą jaśniutkiego, błękitnego koloru, i kroju z ogromnym dekoltem, na który trzeba było mocno uważać.

26 października w warszawskim Muzeum POLIN odbyła się 29. gala rozdania Telekamer. To jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiego show-biznesu, podczas którego nagrody telewizyjne idą w parze z wielkim pokazem wieczorowej mody. Gwiazdy przygotowują stylizacje, fotoreporterzy polują na najlepsze kadry, a internauci błyskawicznie oceniają kreacje. W tym roku na czerwonym dywanie uwagę przyciągnęła Edyta Herbuś, która nie tylko zachwyciła, ale też miała okazję wręczyć nagrodę.

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Błękit, koronka i spektakularny tren!

Celebrytka na wyjątkową uroczystość wybrała wyjątkową sukienkę - długą, dopasowaną do ciała, w chłodnym, błękitnym odcieniu. Gorsetowa góra bez ramiączek i głębokie wycięcie z przodu nadały stylizacji zmysłowego charakteru. Najwięcej działo właśnie w okolicy dekoltu, na który gwiazda musiała uważać. Na szczęście nic nie wymknęło się spod kontroli.

Herbuś uzupełniła suknię długim, jasnobłękitnym szalem, który opadał na plecy i ciągnął się za nią niczym dodatkowy tren. Edyta nie potrzebowała więcej dodatków, aby lśnić.

Telekamery TeleTygodnia 2026
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Nie przyszła sama

Na gali tancerce i aktorce towarzyszył jej partner Piotr Bukowiecki. Producent postawił na klasyczny, ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat. Jego stonowany strój stanowił kontrast dla przyciągającej wzrok kreacji aktorki. Para wspólnie pozowała fotoreporterom, ale w pewnym momencie Piotr odszedł, pozwalając Edycie błyszczeć na czerwonym dywanie.

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Nagrody dla najlepszych - Telekamery 2026

Telekamery to jednak nie tylko suknie, garnitury i błysk fleszy. Podczas tegorocznej gali wręczano nagrody w ośmiu kategoriach oraz Telekamerę specjalną, honorując aktorów, seriale, jurorów, dziennikarzy sportowych i osobowości rozrywkowe.

Telekamery 2026 WYNIKI

  • Telekamera Specjalna TeleTygodnia - Michał Żebrowski
  • Aktor - Michał Sikorski
  • Aktorka - Barbara Bursztynowicz
  • Serial - "Szpital św. Anny"
  • Olśnienie TeleTygodnia - Gamou Fall
  • Najlepszy format rozrywkowy - "Love is Blind: Polska"
  • Prezenter / Prowadzący / Gospodarz Show - Elżbieta Romanowska
  • Najlepsza jurorka - Alicja Majewska
  • Komentator / Dziennikarz sportowy - Daria Kabała-Malarz

Telekamery TeleTygodnia 2026
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Edyta Herbuś w błękitnej sukni na Telekamerach. Na miniaturze zbliżenie dekoltu aktorki. O gali przeczytasz na SE.
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