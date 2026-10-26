Edyta Herbuś musiała uważać na sukienkę. Ale na rozdaniu Telekamer wyglądała nieziemsko!

26 października w warszawskim Muzeum POLIN odbyła się 29. gala rozdania Telekamer. To jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiego show-biznesu, podczas którego nagrody telewizyjne idą w parze z wielkim pokazem wieczorowej mody. Gwiazdy przygotowują stylizacje, fotoreporterzy polują na najlepsze kadry, a internauci błyskawicznie oceniają kreacje. W tym roku na czerwonym dywanie uwagę przyciągnęła Edyta Herbuś, która nie tylko zachwyciła, ale też miała okazję wręczyć nagrodę.

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Błękit, koronka i spektakularny tren!

Celebrytka na wyjątkową uroczystość wybrała wyjątkową sukienkę - długą, dopasowaną do ciała, w chłodnym, błękitnym odcieniu. Gorsetowa góra bez ramiączek i głębokie wycięcie z przodu nadały stylizacji zmysłowego charakteru. Najwięcej działo właśnie w okolicy dekoltu, na który gwiazda musiała uważać. Na szczęście nic nie wymknęło się spod kontroli.

Herbuś uzupełniła suknię długim, jasnobłękitnym szalem, który opadał na plecy i ciągnął się za nią niczym dodatkowy tren. Edyta nie potrzebowała więcej dodatków, aby lśnić.

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Nie przyszła sama

Na gali tancerce i aktorce towarzyszył jej partner Piotr Bukowiecki. Producent postawił na klasyczny, ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat. Jego stonowany strój stanowił kontrast dla przyciągającej wzrok kreacji aktorki. Para wspólnie pozowała fotoreporterom, ale w pewnym momencie Piotr odszedł, pozwalając Edycie błyszczeć na czerwonym dywanie.

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Nagrody dla najlepszych - Telekamery 2026

Telekamery to jednak nie tylko suknie, garnitury i błysk fleszy. Podczas tegorocznej gali wręczano nagrody w ośmiu kategoriach oraz Telekamerę specjalną, honorując aktorów, seriale, jurorów, dziennikarzy sportowych i osobowości rozrywkowe.

Telekamery 2026 WYNIKI

Telekamera Specjalna TeleTygodnia - Michał Żebrowski

Aktor - Michał Sikorski

Aktorka - Barbara Bursztynowicz

Serial - "Szpital św. Anny"

Olśnienie TeleTygodnia - Gamou Fall

Najlepszy format rozrywkowy - " Love is Blind: Polska"

Prezenter / Prowadzący / Gospodarz Show - Elżbieta Romanowska

Najlepsza jurorka - Alicja Majewska

Komentator / Dziennikarz sportowy - Daria Kabała-Malarz

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