Ela z "Klanu" jak Hanka z "M jak miłość"! Barbara Bursztynowicz olśniewała nie tylko dekoltem do pasa

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-26 22:49

Barbara Bursztynowicz na gali Telekamer 2026 pokazała swoją niesamowitą metamorfozę! Aktorka, która przez ponad 27 lat wcielała się w Elżbietę Chojnicką w "Klanie", postawiła na kreację z głębokim dekoltem, która mocno przyciągała wzrok. 26. października 2026 r. w warszawskim muzeum POLIN nie brakowało gwiazd, jednak to właśnie ona wyglądała "jak milion dolarów"! Trudno oprzeć się wrażeniu, że Elżunia z "Klanu" w 2026 roku przypomina Hankę z "M jak miłość" w wykonaniu Małgorzaty Kożuchowskiej w 2011 roku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Barbara Bursztynowicz przyciągała spojrzenia podczas 29. gali Telekamer, która odbyła się w poniedziałek, 26 października 2026 r. w warszawskim muzeum POLIN. Aktorka, którą przez ponad 27 lat widzowie oglądali jako Elżbietę Chojnicką w "Klanie", pojawiła się na czerwonym dywanie i od razu zwróciła na siebie uwagę. Dawna Elżunia wyglądała zachwycająco! Gwiazda została nominowana do nagrody za rolę w "Szpitalu św. Anny" i ją dostała! 

Barbara Bursztynowicz zachwyciła na Telekamerach 2026

Tegoroczna gala zgromadziła wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród gości znaleźli się między innymi Magdalena Różczka, Joanna Liszowska, Emilia Dankwa oraz Dariusz Szpakowski z żoną. W tym gronie szczególną uwagę przyciągała Barbara Bursztynowicz. Aktorka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w kreacji z głębokim dekoltem, który stał się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej stylizacji.

Od "Klanu" do "Szpitala św. Anny"

Barbara Bursztynowicz była kojarzona przede wszystkim z Elżbietą Chojnicką, w którą wcielała się w "Klanie". Po ponad 27 latach związanych z serialem aktorka nadal pozostaje obecna na ekranie, a Telekamera za rolę w "Szpitalu św. Anny" jest kolejnym wyróżnieniem w jej zawodowej drodze.

Co ciekawe, również sam "Klan" ma na koncie dwie Telekamery. Tegoroczna gala była więc dla Bursztynowicz okazją nie tylko do zaprezentowania się na czerwonym dywanie, lecz także do zaznaczenia swojej obecności w branży w nowej roli.

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Telekamery kiedyś i dziś

Telekamery przez lata należały do najważniejszych wydarzeń w polskiej telewizji. W latach 90. i na początku XXI wieku plebiscyt organizowany przez tygodnik "Tele Tydzień" cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Widzowie oddawali głosy na swoich faworytów, początkowo za pomocą kuponów drukowanych w magazynie, a później także przez SMS-y.

O randze wydarzenia świadczyły również nazwiska zagranicznych gwiazd, które przyjeżdżały do Polski przy okazji gali. Wśród nich znaleźli się między innymi Richard Chamberlain, Alain Delon, Gérard Depardieu, Sophia Loren, Jeremy Irons i Catherine Deneuve.

W historii nagród ważne miejsce zajmują także Złote Telekamery, przyznawane osobom i produkcjom, które trzykrotnie zdobyły zwykłą Telekamerę. W tym roku takie wyróżnienie ma trafić do Krzysztofa Ibisza, nagradzanego w latach 2002, 2003 i 2025.

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Ela z Klanu jak Hanka z M jak miłość! Barbara Bursztynowicz olśniewała nie tylko dekoltem do pasa
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