Katarzyna Kotula pochwaliła się córką i pokazała urocze zdjęcie! Julia skończyła właśnie 25 lat

Powody do ogromnej radości ma Katarzyna Kotula. Pełnomocniczka rządu do spraw równości podzieliła się w mediach społecznościowych informacją, że dokładnie ćwierć wieku temu po została mamą. - 25 lat temu o 14:15 zostałam Matką i jest to najfajniejsza rola jaką przyszło mi pełnić! Sto lat Julia i świata u stóp! - napisała wyraźnie poruszona. Do wpisu dołączyła zdjęcie z rodzinnego albumu z drugich urodzin swojej córki, na którym pozuje w gronie najbliższych. Wszyscy mają założone papierowe czapeczki, a przed nimi stoi apetyczny tort udekorowany świeczką w kształcie cyfry 2.

Spoglądając na tę archiwalną fotografię, trudno nie zauważyć, że Katarzyna Kotula przez minione lata niemal w ogóle się nie zmieniła. Polityczka do dziś pozostaje wierna dokładnie takiej samej fryzurze i wciąż nosi rozpuszczone, jasne kręcone włosy.

Obecnie Katarzyna Kotula pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z wykształcenia jest filolożką angielską oraz nauczycielką, a prywatnie angażuje się jako działaczka społeczna i polityczna. Przez blisko dwie dekady prowadziła własną szkołę językową w Gryfinie, w której uczyła angielskiego, a także pracowała w tamtejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących. Brała czynny udział w Kongresach Kobiet oraz współtworzyła zrzeszający opiekunów osób z niepełnosprawnościami społeczny komitet „Jesteśmy”. Ponadto przewodziła lokalnym strukturom Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Gryfinie i należała do grona ogólnokrajowych liderek tego ruchu.

Mandat posłanki na Sejm RP sprawuje nieprzerwanie od 2019 roku. W trakcie IX kadencji pracowała w Komisji Polityki Społecznej, a także zasiadała w Podkomisji Stałej ds. Rodziny oraz Podkomisji Stałej ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Z kolei w październiku 2020 roku objęła funkcję rzeczniczki prasowej partii Wiosna.

Po tym, jak w czerwcu 2021 roku ugrupowanie Wiosna uległo rozwiązaniu, posłanka wstąpiła w szeregi Nowej Lewicy. Już w listopadzie tego samego roku wybrano ją na współprzewodniczącą struktur tej partii w województwie zachodniopomorskim. Natomiast w Sejmie X kadencji stanęła na czele Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.