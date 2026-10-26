Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? Żuchowski nagrywa filmy ze swojej kawalerki. "Szkoda tylko, że bez żony..."

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-26 21:12

Aneta i Robert Żuchowscy z 6. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naprawdę się rozstali? Już w 2023 roku "Super Express" ustalił, że przechodzą kryzys. Jesienią 2026 roku pojawiły się nowe wskazówki, które fani ocenili jednoznacznie. Robert nagrywa filmy w kawalerce, w której mieszkał jeszcze przed ślubem! Sprawdź szczegóły!

Aneta i Robert pobrali się w telewizyjnym eksperymencie

Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski poznali się w 2021 r. podczas nagrań do 6. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". O ich przyszłości zdecydowali eksperci, którzy dopasowali ich w parę. Małżonkowie szybko znaleźli wspólny język i po zakończeniu eksperymentu zgodnie zadeklarowali, że chcą pozostać razem.

Aneta przyjęła nazwisko męża, a ich rodzina wkrótce się powiększyła. W lutym 2022 r. na świecie pojawił się ich syn Mikołaj. Później para doczekała się córki Hani. Żuchowscy dzielili się w mediach społecznościowych rodzinnymi chwilami, dlatego zmiany w ich internetowej aktywności nie umknęły uwadze obserwatorów.

Pod koniec 2025 r. małżonkowie informowali również o przeprowadzce do Warszawy. Decyzja miała związek z problemami zdrowotnymi ich córki. Aneta opisywała wtedy także poszukiwania miejsca, w którym rodzina mogłaby osiąść na dłużej.

Najpierw dom, potem sama ziemia, potem znowu domy patrzyliśmy... ale jest za drogo niestety, postanowiliśmy przystopować z kupnem własnego domu marzeń. Jeszcze chwila. Ale nie z miejsca, w którym w przyszłości mamy żyć. Wynajęliśmy coś po prostu. Trafiło się z dnia na dzień. Więc jesteśmy i stąd już będzie łatwiej o szukanie czegoś naszego 

- napisała wówczas Aneta Żuchowska.

Robert nagrywa filmy w dawnej kawalerce

Ostatnio internauci zaczęli przyglądać się temu, jak obecnie wygląda życie małżonków. Uwagę zwróciło między innymi to, że Robert coraz częściej spędza czas w rodzinnych stronach, podczas gdy Aneta przebywa w Warszawie. Niepokój części fanów wzbudził także brak nowych wspólnych kadrów, które wcześniej pojawiały się w ich mediach społecznościowych.

Dodatkowe pytania wywołuje aktywność Roberta w sieci. Mężczyzna nagrywa filmy reklamowe diety pudełkowej w swojej dawnej kawalerce. Mieszkał w niej przed ślubem z Anetą. Dla fanów, którzy próbują ustalić, co dzieje się w związku uczestników programu, to niepokojący szczegół. Sam fakt nagrywania w dawnym mieszkaniu nie przesądza jednak o sytuacji małżeńskiej pary.

"Wszyscy to wiemy. I co z tego?"

Swoje obawy internauci zaczęli kierować bezpośrednio do Anety. Zainteresowanie wzbudził zwłaszcza jej wpis, w którym żona Roberta przyznała, że liczba obowiązków ją przerasta.

Bo kto inny to zrobi? Nikt

- napisała.

Niektóre obserwatorki przypominały jej, że ma u boku męża, który mógłby pomóc jej w codziennych zadaniach. Aneta odpowiedziała na jeden z takich komentarzy krótkim "pfff", dodając emotikony śmiechu. Na kolejną sugestię dotyczącą wsparcia ze strony Roberta zareagowała słowami:

Wszyscy to wiemy. I co z tego?

Te wypowiedzi sprawiły, że w sieci pojawiły się kolejne pytania o relację małżonków. Internauci próbują połączyć komentarze Anety z aktywnością Roberta i jego nagraniami z dawnej kawalerki.

Na razie nie ma jednak jednoznacznego potwierdzenia, że para przechodzi kryzys lub zdecydowała się na rozstanie. Ani same nagrania, ani wymiana komentarzy nie dają podstaw, by przesądzać o przyszłości ich związku. Fani, którzy kibicują Anetcie i Robertowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż czekają na jasny sygnał od samych zainteresowanych. I komentują na profilu instagramowym Roberta.  

Szkoda tylko że bez żony...

przecież nie są razem

a to ja nie w temacie... Nigdzie nie widziałam żadnych info

bo o tym nie mówią ale to widac

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