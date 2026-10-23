Kryzys u pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Te komentarze Anety podsyciły plotki

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-23 10:14

Aneta i Robert Żuchowscy to małżeństwo z 6. edycji programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para uchodziła za zgrany duet, wychowujący dwójkę dzieci, jednak ostatnio internauci zaczęli podejrzewać, że nad ich związkiem zebrały się ciemne chmury. Wymowne komentarze Anety pod jednym z wpisów wzmogły falę spekulacji.

Historia relacji Anety i Roberta z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Drogi Anety Czajkowskiej oraz Roberta Żuchowskiego skrzyżowały się w 2021 roku podczas nagrań do 6. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dobrani przez ekspertów, szybko znaleźli wspólny język już na ślubnym kobiercu. Ich znajomość nabrała błyskawicznego tempa, a w relacji brakowało zbędnych konfliktów i nieporozumień. Na koniec telewizyjnego eksperymentu oboje zgodnie potwierdzili, że chcą kontynuować małżeństwo. Uczestniczka zdecydowała się również na przyjęcie nazwiska męża.

Przed startem w eksperymencie telewizyjnym Aneta była m.in. trenerką fitness, natomiast jej przyszły partner zarządzał biznesem w branży telefonii. Po zakończeniu nagrań świeżo upieczona mężatka przeprowadziła się do Roberta. Niedługo potem ich rodzina się powiększyła – w lutym 2022 roku powitali na świecie syna Mikołaja, a wkrótce dołączyła do niego córka Hania.

W związku z problemami zdrowotnymi dziewczynki, pod koniec 2025 roku małżeństwo podjęło decyzję o relokacji do stolicy. O zmianach informowali w mediach społecznościowych.

- Najpierw dom, potem sama ziemia, potem znowu domy patrzyliśmy... ale jest za drogo niestety, postanowiliśmy przystopować z kupnem własnego domu marzeń. Jeszcze chwila. Ale nie z miejsca, w którym w przyszłości mamy żyć. Wynajęliśmy coś po prostu. Trafiło się z dnia na dzień. Więc jesteśmy i stąd już będzie łatwiej o szukanie czegoś naszego - napisała Aneta. 
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Czy to koniec związku Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Czujni obserwatorzy zaczęli zwracać uwagę, że Robert coraz częściej spędza czas w rodzinnych stronach, co można było wywnioskować z jego aktywności w sieci. Równocześnie Aneta była widziana w Warszawie. Uwagę przykuł też fakt, że przestali udostępniać wspólne kadry, co dotychczas było u nich standardem. Fani jednej z najpopularniejszych par show "Ślub od pierwszego wejrzenia" zaniepokoili się tą sytuacją i wprost dopytywali Anetę o stan ich małżeństwa. Celebrytka długo milczała.

W ostatnim czasie opublikowała w sieci wpis, w którym przyznała, że ilość obowiązków ją przerasta.

- Bo kto inny to zrobi? Nikt - napisała

Zaniepokojone obserwatorki zaczęły przypominać jej, że przecież ma u boku troskliwego partnera, który może ją odciążyć. Odpowiedziała im zdawkowym „pfff”, okraszonym śmiejącymi się emotikonami. Kolejny głos sugerujący wsparcie męża skomentowała jeszcze bardziej stanowczo.

Wszyscy to wiemy. I co z tego?

Mimo braku konkretnych deklaracji, jej wpisy stały się pożywką dla plotek o poważnych problemach w ich relacji. Sympatycy pary nadal jednak wierzą, że to wyłącznie chwilowe nieporozumienia i uszczypliwości, podkreślając, że małżonkowie wciąż mają wspólne zdjęcia na swoich profilach.

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