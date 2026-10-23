Doda wywija zabójczo zgrabnymi nogami. Spódnica podwinęła się zdecydowanie za wysoko!

Doda utrzymuje się na szczycie mimo skandali!

Mało kto potrafi tak jak Doda rozpalić internautów do czerwoności. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. Chociaż zapowiadała, że ograniczy swoją artystyczną działalność, to nadal regularnie pojawia się na scenie.

Poza muzyczną karierą Doda rozwija również inne biznesy. Część jej działalności, a szczególnie suplementy diety, wzbudzają spore kontrowersje. Zainteresowała się nimi również prokuratura. Jakimś cudem piosenkarka potrafi wyjść z każdego skandalu na tarczy i chyba nic nie jest w stanie zagrodzić jej popularności.

42-letnia piosenkarka prężnie działa również w internecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona niezwykle zaangażowanych fanów. Doda chętnie odsłania w sieci kulisy swojej pracy oraz życia prywatnego. Równie chętnie pokazuje swoje niezwykle zgrabne ciało.

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Doda kusi zgrabnymi nogami. Najpiękniejsze w polskim show biznesie?

W najnowszym wpisie zareklamowała biżuterię znanej marki, której jest ambasadorką. Zrobiła to oczywiście w swoim stylu, czyli przyciągając uwagę bujnym biustem i zgrabnymi nogami.

Doda pozuje siedząc na krześle na tle zachodzącego słońca. Nawet elegancka kreacja nie jest w stanie powstrzymać jej przed zaprezentowaniem swoich atutów. Białą koszulę miała rozpiętą niemal do pasa, a gdy wywijała nogami spódnica podwinęła się niemal odsłaniając pupę gwiazdy.

Fani, jak i sama marka z ogromnym entuzjazmem przyjęła taką formę reklamy! "Niby jesień a jakoś się gorąco zrobiło" - napisała firma produkująca biżuterię.

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