Szczuplutka Doda pręży jędrną pupę. Kuse bikini nie pozostawia wiele dla wyobraźni

Doda chętnie chwali się umięśnioną sylwetką

Doda od ponad dwudziestu lat podbija branżę rozrywkową. Zaistniała jako charyzmatyczna wokalistka zespołu Virgin, a z czasem dorobiła miana największej skandalistki polskiego show-biznesu. Wygląda na to, że ma ambicję zostać również... trenerką personalną. Piosenkarka od pewnego czasu intensywnie trenuje. Na Instagramie chętnie pokazuje ćwiczenia oraz ich efekty.

Patrząc na zdjęcia Dody sprzed kilku lat trudno nie zauważyć zmiany. Dziś Rabczewska może się pochwalić niezwykle umięśnionym ciałem. Płaski brzuch z kaloryferem, smukłe nogi, jędrna pupa i umięśnione plecy to efekty wielu godzin spędzonych na siłowni.

Mięśnie to nowy symbol statusu? Nie. Nie kupisz ich. Trzeba na nie zapracować. W świecie pełnym dróg na skróty mięśnie są efektem dyscypliny, systematyczności i szacunku do samej siebie. Siły nie dostajesz - budujesz ją każdego dnia. Mięśnie to symbol silnej woli i charakteru - stwierdziła Doda po powrocie ze swojego obozu sportowego.

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Doda pręży muskuły w kusym bikini! Co za forma

Piosenkarka nigdy nie miała oporów przed pokazywaniem swojego ciała, ale teraz robi to o wiele częściej. Na jej Instagramie nie trzeba długo szukać, by znaleźć zdjęcia w bikini.

Od niedawna Doda przebywa w słonecznej Hiszpanii. Piosenkarka w pełni korzysta z pięknej pogody i chętnie wyleguje się na słońcu. Nie zapomina jednak o pracy i postanowiła zareklamować nowe produkty kosmetyczne. Zrobiła to odziana jedynie w... kuse bikini.

Kontrowersyjna gwiazda doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. Na samym początku nagrania pokazała się w pełnej krasie. Przed okiem kamery zaprezentowała swoje jędrne pośladki i szczupłą, ale umięśnioną figurę!

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