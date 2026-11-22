Otwarcie serialu "Znieczulenie" przypomina najlepsze dzieła Alfreda Hitchcocka. Główny bohater, grany przez Leszka Lichotę doktor Łazarz, zostaje zwolniony, a jadąc autem, trafia na miejsce wypadku kolejowego. Wypadek z udziałem składu towarowego i pasażerskiego imponuje skalą realizacji i błyskawicznie podnosi napięcie. Twórcy od samego początku dostarczają widzom silnych emocji, a platforma Netflix wyraźnie zainwestowała w produkcję spory budżet.

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Leszek Lichota opowiada o kulisach katastrofy kolejowej w serialu "Znieczulenie"

Wspomniany wypadek wygląda na ekranie niezwykle widowiskowo. Sam Leszek Lichota nie ukrywa, że po lekturze scenariusza obawiał się, czy tak trudną scenę uda się w pełni wiarygodnie zrealizować przed kamerami.

"Jak sobie wyobrażałem tą katastrofę, to to było coś, czego w naszym kinie do tej pory nie spotkałem i bałem się tylko, że papier zniesie wszystko, a potem przy realizacji nie będzie szansy odtworzenia tego w ten sposób. Na szczęście wszyscy przypilnowali tego, żeby to było zrobione w sposób spektakularny i to się udało. Robi wrażenie nawet na mnie, choć byłem w środku tego” - mówi w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski.

Realizacja tego wątku wymagała od filmowców sporych przygotowań. "Sama katastrofa była nagrywana kilkanaście dni, bo to jest i to co było w środku pociągu i to co było później na zewnątrz, więc to była sekwencja, która wymagała bardzo dużo czasu, żeby to dobrze opowiedzieć. No ale widać, że warto było, bo efekt jest naprawdę wielki" - podsumowuje Leszek Lichota.

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Kiedy drugi sezon serialu "Znieczulenie" trafi na platformę Netflix?

Przedstawiciele platformy Netflix oficjalnie ogłosili dzisiaj, że widzowie doczekają się drugiego sezonu serialu "Znieczulenie". Wkrótce przekonamy się, czy skutki wcześniejszych wyborów skłonią doktora Łazarza do przyjęcia zupełnie nowej strategii. Na ten moment serwis nie ujawnił jednak szczegółowego terminu premiery. Ponieważ nie podano nawet daty rozpoczęcia zdjęć, można przypuszczać, że kolejne odcinki pojawią się w ofercie najwcześniej w połowie 2027 roku.

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