Leszek Lichota odpowiada na porównania serialu "Znieczulenie" do "Znachora"

Główną rolę ponownie gra Leszek Lichota, a fabuła znów skupia się na wybitnym medyku, który trafia na prowincję. W obu historiach pojawia się też wątek sądowy oraz scena otwierania czaszki młodej pacjentki w niesterylnych warunkach. Nic więc dziwnego, że zarys fabularny "Znieczulenia" wielu widzom kojarzy się ze współczesną wersją "Znachora". Choć sam Leszek Lichota wcześniej nie dostrzegał tego podobieństwa, dziś doskonale rozumie perspektywę odbiorców. "Ja aż takiego porównania nie widzę i nie widziałem go nawet czytając scenariusz, natomiast oczywiście może się to widzowi kleić, ponieważ ta sama osoba grała jedną i drugą postać. Podejrzewam, że gdyby inni aktorzy zagrali te dwie postaci, to by tak nie kleiło. Wspólnym mianownikiem tych postaci na pewno jest, że obaj mają jakąś niesamowitą umiejętność w swoim medycznym fachu, która wykracza poza przeciętność" - tłumaczy aktor w rozmowie z Natalią Nowecką z Radia Eska. Zwraca jednak uwagę na bardzo istotny szczegół, który różni postać doktora Łazarza od profesora Rafała Wilczura.

"Tylko, że tutaj mamy bohatera, który jest ścigany za swój błąd i swoją buńczuczność i jakby pewne poczucie boskości, że w jego rękach wszystko się uda. Natomiast w »Znachorze« był to człowiek, który nie popełniał tych błędów, tylko po prostu stracił pamięć" - wyjaśnia odtwórca obu ról.

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Sympatia widzów towarzyszy aktorowi od wielu lat. Część publiczności pamięta jego występy w serialu "Na Wspólnej", a inni docenili go za kreację w "Watasze". Mimo tak bogatego dorobku zawodowego gwiazdor jeszcze nigdy nie doświadczył tak ogromnej fali entuzjazmu, jaka spłynęła na niego po premierze serialu "Znieczulenie".

"Muszę przyznać, że nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby tak wiele osób do mnie pisało i to w tak miły sposób, komentując poszczególny odcinek albo całość, więc jest to bardzo miłe. Nie sposób nawet odpisać na to wszystko, więc pozwolę sobie podziękować za to wszystkim, którzy te wiadomości wysyłali. To naprawdę buduje, cieszy i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za te miłe słowa” - mówi z wdzięcznością Leszek Lichota w wywiadzie dla Radia Eska.

Aktor przyznaje że skala sukcesu nowego serialu całkowicie przerosła jego oczekiwania. "Nie da się przygotować na coś takiego, z jakim odbiorem spotkał się nasz serial. Oczywiście kiedy do niego przystępowaliśmy, chcieliśmy, żeby był czymś dobrym, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak poruszy ludzi, żeby mieli tak ogromną potrzebę pisania o tym w social mediach, komentowania artykułów, pisania prywatnych wiadomości. To jest oczywiście wszystko bardzo miłe, ale nie spodziewałem się absolutnie takiej skali, więc [pozostaje - przyp. red.] tylko cieszyć się z tego powodu" - podsumowuje Leszek Lichota.