Grzegorz Hyży i Krzysztof Ibisz w świecie GTA

Udział w internetowym trendzie z GTA VI wziął Grzegorz Hyży. Muzyk wraz z Agnieszką Hyży opublikował grafikę stylizowaną na plakat gry. Para znalazła się na niej w samym centrum kadru, a całość utrzymano w charakterystycznej, kolorowej estetyce kojarzonej z serią "Grand Theft Auto". Nie zabrakło też daty 19 listopada 2026 roku, czyli dnia premiery nowej odsłony. Hyży z przymrużeniem oka zwrócił się do obserwatorów, pytając, kto jest ciekawy premiery, a kto już gra. Przy okazji pozdrowił gamingowe "mordeczki" i swoją partnerkę.

Do internetowej zabawy dołączył również Krzysztof Ibisz. Prezenter postawił na dawkę nostalgii. Zestawił swoje archiwalne zdjęcie, na którym jedzie na rowerze w białej koszuli, muszce i ciemnych okularach, ze współczesnym portretem. Pierwszą fotografię opatrzono logo "GTA V", a drugą "GTA VI". Ibisz nie krył rozbawienia i zażartował: "Już się boję, co to będzie przy GTA VII".

Robert Stockinger, Mateo Brunetti i Kamil Kuroczko też dołączyli do trendu

Wśród osób, które zdecydowały się na podobną przeróbkę, znaleźli się także Matteo Brunetti i Kamil Kuroczko. Swoją wersję trendu pokazał również Robert Stockinger. Prezenter zestawił okładki "GTA V" i "GTA VI" ze swoim zdjęciem sprzed lat oraz współczesnym portretem.

Szczególną uwagę zwraca fotografia z 2014 roku, na której widzimy go w oprawie "Dzień Dobry TVN" z podpisem "Nasz człowiek z wąsem". Stockinger opatrzył publikację komentarzem: "... leci i to nieubłaganie". Dodał również, że trend jest uroczy.

Radio ESKA i prowadzący innych znanych programów też dołączyli do zabawy

Internetowa moda nie ominęła również świata mediów. Swoją wersję przygotowało Radio ESKA, prezentując dziennikarzy rozgłośni w odsłonie inspirowanej światem GTA. W zabawie uczestniczyli także prowadzący "Halo tu Polsat" oraz Kanału Zero.

Jak widać, trend szybko wyszedł poza środowisko graczy. Charakterystyczna stylistyka kultowej serii stała się okazją do żartobliwych przeróbek i pokazania się w zupełnie innej odsłonie.

"Grand Theft Auto VI" debiutuje 19 listopada 2026 roku. Na nową odsłonę kultowej serii gracze czekali ponad 13 lat od premiery poprzedniej części. Nic dziwnego, że temat jest szeroko komentowany w sieci. Tym razem GTA inspiruje nie tylko fanów wirtualnej rozrywki, ale również gwiazdy, dziennikarzy, prezenterów i innych znanych Polaków. Zobaczcie sami w naszej galerii!

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Wywiad z Grzegorzem Hyżym