Poprzednia część serii, Grand Theft Auto V, zadebiutowała we wrześniu 2013 roku. Od tego momentu minęło ponad 13 lat. W tym czasie na rynku pojawiły się kolejne generacje konsol, zmieniły się media społecznościowe, a część osób, które grały w GTA V jako nastolatkowie, dziś ma już własne rodziny. Rockstar Games przez lata rozwijał poprzednią odsłonę, przede wszystkim dzięki ogromnej popularności GTA Online. Jednocześnie gracze nieustannie domagali się informacji o kontynuacji.

GTA VI miało początkowo zadebiutować w 2025 roku. Premierę przesunięto jednak najpierw na maj, a później na 19 listopada 2026 roku. Studio tłumaczyło dodatkowy czas koniecznością odpowiedniego dopracowania gry. I choć od poprzedniej odsłony minęło 13 lat, nie oznacza to, że GTA VI było produkowane przez cały ten okres, bo Rockstar nie podał dokładnej daty rozpoczęcia pełnej produkcji. W międzyczasie studio stworzyło również Red Dead Redemption 2, inny hitowy tytuł, wydany w 2018 roku. W przypadku GTA VI, jeszcze przed premierą pojawiły się pierwsze oceny najnowszej produkcji.

GTA VI zostanie Grą Roku? Oceny recenzentów mówią same za siebie

Według doniesień polskich serwisów branżowych gra GTA VI otrzymała maksymalne noty 10/10 od PPE.pl i CD-Action. GRYOnline.pl miało natomiast ocenić ją na 9,5/10 po około 120 godzinach rozgrywki. Recenzenci chwalą przede wszystkim ogromny, szczegółowy świat, oprawę graficzną oraz historię głównych bohaterów. Pojawiają się jednak także uwagi dotyczące wydajności gry na konsolach. Wysokie oceny sprawiają, że GTA VI jest wymieniane wśród potencjalnych kandydatów do tytułu Gry Roku. Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba jednak poczekać.

Akcja GTA VI rozgrywa się w fikcyjnym amerykańskim stanie Leonida, inspirowanym Florydą. Jednym z najważniejszych miejsc jest Vice City, czyli odpowiednik Miami, doskonale znany fanom wcześniejszych części serii. Tym razem gracze śledzą historię Lucii i Jasona, pary uwikłanej w przestępczy świat. Po nieudanym skoku bohaterowie zostają wciągnięci w niebezpieczną intrygę, która obejmuje znaczną część stanu. Nowa odsłona oferuje rozbudowany otwarty świat, w którym można swobodnie poruszać się po miastach i ich okolicach, wykonywać misje oraz odkrywać liczne aktywności poboczne.

Wśród nowości szczególnie dużo uwagi poświęca się relacji dwojga bohaterów, większej szczegółowości otoczenia oraz zachowaniu postaci niezależnych. O skali zainteresowania grą świadczy fakt, że jej premierę zaczęli komentować również polscy politycy.

Polscy politycy... grają w GTA. Zdjęcia z padami, wspomnienia i zapowiedzi

Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z kontrolerem do konsoli. Nawiązał przy tym do sporu o nominacje ambasadorskie, żartując, że na GTA VI udało się doczekać szybciej niż na podpisy prezydenta pod nominacjami. Z kolei Sławomir Mentzen wykorzystał premierę do porównania polskiej rzeczywistości politycznej z 2013 i 2026 rokiem. W nagraniu zwracał uwagę, jak wiele zmieniło się przez 13 lat, jednocześnie ironizując na temat problemów, które jego zdaniem pozostały nierozwiązane. Do dyskusji dołączył także były poseł Artur Dziambor. Przyznał, że nigdy nie grał w żadną część GTA i nie posiada konsoli, ale życzył fanom udanej, nieprzespanej nocy.

Nie wszystkie te wypowiedzi oznaczają, że politycy rzeczywiście grają w GTA VI. Pokazują jednak, że premiera wykroczyła daleko poza środowisko graczy.

GTA VI debiutuje 19 listopada na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S. Polscy gracze mogli rozpocząć rozgrywkę od północy z 18 na 19 listopada. Na razie nie ogłoszono daty wydania wersji komputerowej. Sama instalacja pokazuje skalę przedsięwzięcia. Rockstar poinformował, że do wcześniejszego pobrania gry może być potrzebne nawet 212 GB miejsca na dysku, zależnie od urządzenia. To jednak niejedyna ciekawostka. GTA VI powraca do Vice City ponad dwie dekady po premierze kultowej odsłony z 2002 roku. Po raz pierwszy w głównej serii gracze otrzymują także kobietę jako jedną z dwojga centralnych, grywalnych bohaterów współczesnej historii.

Ogromne oczekiwania, ale czy GTA VI je spełni? Na razie wszystko wskazuje na to, że tak

Ogromne oczekiwania względem "szóstki" wynikają również z sukcesu poprzednika. Według danych przytoczonych przez Associated Press GTA V sprzedało się w ponad 230 milionach egzemplarzy, a w ciągu pierwszych trzech dni od premiery wygenerowało miliard dolarów przychodów ze sprzedaży detalicznej. Pierwsze recenzje wskazują, że Rockstar Games może mieć kolejny wielki sukces. Studio przez lata budowało oczekiwania, a premiera GTA VI stała się wydarzeniem, które zainteresowało nie tylko fanów gier komputerowych.

Na razie trudno przewidzieć, czy produkcja ostatecznie zdobędzie najważniejsze branżowe nagrody. Wysokie oceny krytyków są dobrym początkiem, ale znaczenie będą miały również opinie milionów graczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w Leonidzie.

Jedno jest pewne: po 13 latach oczekiwania Grand Theft Auto powraca, a 19 listopada 2026 roku zapisze się jako jedna z najważniejszych dat w historii branży gier.

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