Ile zarabiają księża w Polsce?

W polskim kościele nie funkcjonuje jeden odgórny wykaz określający pensje kapłanów. Ostateczna wysokość ich wpływów jest uzależniona od szeregu zmiennych, przez co sytuacja finansowa księdza z małej miejscowości wygląda zupełnie inaczej niż duchownego z dużej miejskiej parafii.

Jak wynika z wyliczeń serwisu GoWork.pl, które przytoczył „Dziennik Gazeta Prawna”, miesięczne wynagrodzenie wikariuszy waha się w granicach od 2500 do 3500 zł na rękę. Znacznie wyższe stawki dotyczą proboszczów, którzy otrzymują orientacyjnie od 4000 do 8000 zł netto. Z kolei w dużych ośrodkach miejskich pensje niektórych kapłanów potrafią osiągać poziom nawet kilkunastu tysięcy złotych w skali miesiąca.

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Od czego zależą zarobki duchownych w parafiach?

Kluczowym czynnikiem determinującym dochody kapłana jest lokalizacja jego posługi. Ogromną rolę odgrywa tutaj liczebność parafian i zasobność ich portfeli, jak również częstotliwość, z jaką wierni angażują się w życie wspólnoty oraz korzystają z posług duszpasterskich.

Budżet księży zasilają ponadto datki wręczane przez wiernych podczas zamawiania intencji mszalnych, wypominek oraz przy okazji organizacji ślubów, chrztów i pogrzebów. Należy mieć jednak na uwadze, że nie każda wpłacona złotówka trafia bezpośrednio na prywatne konto danego kapłana. Wewnętrzne regulacje danej parafii często zakładają bowiem podział zebranych funduszy pomiędzy wszystkich posługujących tam księży lub przekazywanie ich części na bieżące utrzymanie wspólnoty.

Dodatkowa praca księży w szkołach i szpitalach

Spore grono kapłanów decyduje się na podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej poza strukturami parafialnymi. Najczęściej wiąże się to z prowadzeniem lekcji religii na terenie szkół lub pełnieniem posługi kapelańskiej w szpitalach i innych tego typu instytucjach.

Według przywołanych wyliczeń, duchowny zatrudniony w charakterze kapelana szpitalnego w wymiarze pół etatu inkasuje co miesiąc około 1100 zł na rękę. Natomiast ksiądz pracujący jako katecheta szkolny na pełny etat może liczyć na pensję przekraczającą 2000 zł netto.

Miesięczne zarobki księży w Polsce na różnych stanowiskach