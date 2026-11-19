Węgierski sąd podjął zaskakującą decyzję w sprawie polskiego kierowcy autokaru, uczestniczącego w tragicznym wypadku na autostradzie M3.

Areszt tymczasowy został uchylony, a kierowca objęty dozorem sądowym, co otwiera nowy rozdział w głośnej sprawie.

Polska prokuratura nie odpuszcza i zapowiada walkę o sprowadzenie kierowcy do kraju, planując wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania – sprawdź, co to oznacza dla dalszych losów śledztwa.

Ważne wieści nadeszły z Węgier w środę, 18 listopada. Sąd w Miszkolcu uchylił decyzję o areszcie tymczasowym wobec polskiego kierowcy autokaru, który uczestniczył w sierpniowym wypadku na autostradzie M3. Mężczyzna został objęty dozorem sądowym do 18 grudnia. Sąd uznał, że co prawda wciąż istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, jednak przychylił się do argumentacji obrony, wskazującej na nowe okoliczności: udowodnienie zdolności do pobytu i utrzymania się na terytorium Węgier. Areszt zastąpiono więc dozorem. Decyzja jest prawomocna - podaje PAP.

Co dalej z kierowcą polskiego autokaru?

Prokuratura w Krośnie walczy o to, by przenieść śledztwo ws. wypadku do Polski. 31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie stronie polskiej ścigania obywatela polskiego Roberta M. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk w poniedziałek powiedziała PAP, że śledczy wystąpią do sądu o wydanie wobec kierowcy Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Jest to konieczne m.in. po to, aby sprowadzić go do Polski i móc wykonać z nim stosowne czynności prawne" - czytamy.

Straszny wypadek pielgrzymów. Zginęło 12 osób

Do tego wstrząsającego wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes. Zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, a pozostałych 37 pasażerów doznało lekkich obrażeń. Kierowca autokaru usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.

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