Donald Trump przeprowadził serię spotkań z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, które mogą zmienić globalną równowagę sił.

Rozmowy skupiły się na zapobieganiu proliferacji broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie oraz kluczowych krokach w sprawie wojny w Ukrainie.

Bezprecedensowe trójstronne spotkanie z udziałem Trumpa, Putina i Xi ma zadecydować o dalszych losach konfliktu ukraińskiego.

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Xi przyjął Trumpa w rządowym kompleksie Kylin Villa w czwartek, niedługo po tym, jak Trump spotkał się z Putinem, nazywając go swoim przyjacielem. Rozmowy z chińskim przywódcą, rozpoczęte z niemal godzinnym opóźnieniem, trwały godzinę. Panowie poruszyli między innymi temat Bliskiego Wschodu. "Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Chinom zależy na tym (...), by Iran nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej. Obaj mamy w obu tych kwestiach bardzo zdecydowane stanowisko" - zaznaczył Trump.

Pierwsze takie trójstronne spotkanie. Trump, Putin i Xi będą rozmawiać o wojnie w Ukrainie

Pojawił się także wątek wojny w Ukrainie. "Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji. Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu" - powiedział amerykański prezydent. Nawiązał w ten sposób do bezprecedensowego spotkania trójstronnego, jakie ma się w czwartek odbyć pomiędzy nim, Xi i Putinem. Z tym ostatnim spotkał się przed rozmową z przywódcą Chin.

"Putin jest moim przyjacielem"

Trump wchodząc do sali, w której miał się zobaczyć z rosyjskim prezydentem, powiedział: "Kim on jest? Jest moim przyjacielem”. "Z radością zapatruję się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie" - powiedział. Jak podają agencje prasowe, cytowane przez PAP, Putin mu odpowiedział w kilku słowach, te jednak nie były słyszalne.

PAP zwraca uwagę, że spotkanie Trump-Putin odbyło się w formule "pull-aside", czyli bez formalnego ceremoniału. Rozmowy z Putinem nie było nawet w oficjalnym harmonogramie amerykańskiego prezydenta. Przed spotkaniem Trump zarzekał się, że "nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców".

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