Kultowa komedia obnażająca polską rzeczywistość po latach

Polska kinematografia na początku XXI wieku obrodziła w produkcje, które na stałe zapisały się w popkulturze. Dokładnie 15 marca 2002 roku na ekranach kin zadebiutowała "Kariera Nikosia Dyzmy" w reżyserii Jacka Bromskiego. Od tego momentu minęły już 24 lata, a satyra na polskie elity polityczne i biznesowe wciąż bawi kolejne pokolenia widzów. Film jest współczesną i dość luźną adaptacją słynnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1932 roku.

Fabuła skupia się na losach tytułowego Nikosia. To zwykły grabarz pracujący na cmentarzu i utalentowany mówca pogrzebowy, którego życie zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni przez czysty przypadek. Główny bohater, za sprawą przywłaszczonego zaproszenia, trafia na dyplomatyczny bankiet. Zbieg okoliczności sprawia, że pod wpływem alkoholu Nikoś publicznie znieważa nielubianego wicepremiera. Ten drobny incydent otwiera przed prostym grabarzem drzwi do wielkiej polityki, salonów władzy i gigantycznego biznesu. Balansując między gabinetami dyrektorów a sypialniami wpływowych kobiet, Dyzma zyskuje zaufanie ludzi i staje się ulubieńcem elit oraz zwykłych obywateli.

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Gwiazdorska obsada przyciągająca tłumy do kin

Sukces produkcji Jacka Bromskiego to nie tylko zasługa błyskotliwego scenariusza i trafnych aluzji do ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce. Ogromną siłą napędową filmu była plejada znakomitych polskich aktorów, którzy wcielili się w barwne i przerysowane postaci. Twórcy zgromadzili na planie nazwiska, które do dziś budzą ogromne uznanie.

W role najważniejszych bohaterów produkcji wcielili się:

Cezary Pazura jako Nikoś Dyzma, prosty grabarz robiący oszałamiającą karierę na salonach

jako Nikoś Dyzma, prosty grabarz robiący oszałamiającą karierę na salonach Anna Przybylska jako zjawiskowa ministrowa Jadzia Jaszuńska

jako zjawiskowa ministrowa Jadzia Jaszuńska Ewa Kasprzyk jako temperamentna senator Anna Walewska

jako temperamentna senator Anna Walewska Andrzej Grabowski grający Romana Kilińskiego, prężnego przedsiębiorcę i króla zagęszczacza spożywczego

grający Romana Kilińskiego, prężnego przedsiębiorcę i króla zagęszczacza spożywczego Krzysztof Globisz w roli naiwnego ministra rolnictwa Jana Marii Jaszuńskiego

w roli naiwnego ministra rolnictwa Jana Marii Jaszuńskiego Lew Rywin jako nielubiany wicepremier Maciej Terkowski

Na ekranie pojawiły się również inne znane postacie polskiego kina, w tym Olgierd Łukaszewicz, Katarzyna Figura oraz Krzysztof Kowalewski. To właśnie dzięki ich doskonałym kreacjom aktorskim "Kariera Nikosia Dyzmy" zyskała miano filmu kultowego, w którym widzowie mogli odnaleźć zabawne odbicie przaśnej rzeczywistości początków lat dwutysięcznych.

Zaskakująca przemiana aktorów na przestrzeni ponad dwóch dekad

Od premiery w 2002 roku minęło mnóstwo czasu, a 24 lata w show-biznesie to niemal cała epoka. Aktorzy, którzy na początku XXI wieku rozśmieszali nas do łez w produkcji Bromskiego, przeszli przez ten czas ogromne metamorfozy. Ich rysy twarzy dojrzały, diametralnie zmienił się styl ubierania, a niektórzy z nich zafundowali sobie spektakularne transformacje wizerunkowe.

Czas płynie nieubłaganie, co doskonale widać na przykładzie odtwórcy głównej roli. Cezary Pazura z biegiem lat nabrał dojrzałości i dziś prezentuje się zupełnie inaczej niż w czasach, gdy wcielał się w cwanego i zdezorientowanego grabarza. Z kolei Ewa Kasprzyk czy Andrzej Grabowski udowadniają współcześnie, że upływający czas dodaje im jedynie klasy i zupełnie nowego wyrazu artystycznego. Oglądając stare kadry, warto również z wielkim sentymentem wspomnieć tych wspaniałych artystów, którzy odeszli w minionych latach, pozostawiając na ekranie niezapomnianą cząstkę siebie.

Zastanawiasz się, jak bardzo zmienili się aktorzy z kultowej polskiej komedii na przestrzeni niemal ćwierćwiecza? Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe zestawienie fotografii, które idealnie obrazuje naturalny upływ czasu. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której krok po kroku pokazujemy dawny blask i obecny wygląd gwiazd z planu komedii. Zobacz na własne oczy, kogo czas potraktował wyjątkowo łaskawie, a kto przeszedł przemianę nie do poznania.