Zenek Martyniuk to król polskiego disco polo. Jak wyglądała jego droga do sławy?

Przyszły król krajowego disco polo przyszedł na świat 23 czerwca 1969 roku w miejscowości Gredele. Zenon Martyniuk od lat cieszy się statusem najpopularniejszego reprezentanta tego gatunku muzycznego w Polsce.

Swoją przygodę ze sceną zaczął u schyłku lat 80., natomiast w 1989 roku powołał do życia grupę Akcent, w której do dziś pełni funkcję lidera i głównego wokalisty. Zespół ma na koncie największe hity gatunku, które na dobre zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej, a wśród nich są utwory „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny los”, „Gwiazda”, „Królowa nocy”, „Życie to są chwile” oraz „Pszczółka Maja”. Klip nagrany do piosenki „Przez twe oczy zielone” jako pierwszy w dziejach rodzimej muzyki przebił pułap 100 milionów odsłon na platformie YouTube. W 2020 roku na ekrany trafiła fabularna produkcja biograficzna „Zenek”, dla której inspiracją były losy oraz dorobek artysty. Muzyk zasiada również w fotelu jurora programu „Disco Star”.

W życiu prywatnym wokalista od 1989 roku tworzy związek małżeński z Danutą Martyniuk. Para wspólnie wychowała syna Daniela i doczekała się już dwojga wnucząt.

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Zenek Martyniuk wspiera Białostockie Centrum Onkologii. Artysta namawia mężczyzn do badań

Gwiazdor disco polo chętnie angażuje się w pomoc innym, o czym świadczą jego występy na koncertach charytatywnych oraz wsparcie okazywane potrzebującym. Teraz, w ramach corocznej inicjatywy „Movember” promującej męską diagnostykę, Zenek Martyniuk połączył siły z Białostockim Centrum Onkologii, aby zmotywować panów do wykonywania badań profilaktycznych.

W ramach kampanii wokalista wystawia mężczyznom symboliczne mandaciki za zaniedbywanie profilaktyki. W następnym nagraniu artysta porównał kontrolowanie stanu zdrowia do procesu strojenia gitary.

Żeby gitara dobrze brzmiała na koncercie, muszę ją regularnie stroić. A ty, przyjacielu, kiedy ostatni raz sprawdziłeś, czy u ciebie w środku wszystko gra? Nasze ciało to też instrument. Nie czekaj, aż się roztroi. Zrób badanie PSA. Zadbaj o to, żeby twoja piosenka trwała jak najdłużej. Zbadaj prostatę - zaapelował Zenek Martyniuk.