Krzysztof Zanussi od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców filmowych. Jego produkcje wielokrotnie skłaniały widzów do refleksji nad ludzką naturą, moralnością i sensem życia. Reżyser nie przestaje interesować się trudnymi tematami, choć nie ukrywa, że upływ czasu coraz mocniej daje mu się we znaki. Podczas rozmowy z naszą dziennikarką odniósł się do doniesień, według których najnowsza produkcja miałaby być jego ostatnim filmem. Jego odpowiedź może zaskoczyć.

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Czy Krzysztof Zanussi rzeczywiście zamierza zakończyć swoją karierę? Wszystko wskazuje na to, że na razie nie ma takiego zamiaru. Kiedy dziennikarka zapytała go o krążące w sieci informacje dotyczące rzekomo ostatniego filmu, stanowczo zaprzeczył, jakoby sam chciał rezygnować z pracy. Jednocześnie zdobył się na szczere, nieco przygnębiające wyznanie dotyczące swojej sytuacji.

Ale skąd! To tylko ze mnie może świat zrezygnować, bo już jestem stary, trochę zmęczony, zdrowie mi dokucza, ale póki jeszcze jest szansa, to chciałbym coś zrobić - powiedział Krzysztof Zanussi w rozmowie z "Super Expressem".

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Reżyser nie zamierza jednak ograniczać się wyłącznie do wspominania dawnych sukcesów. W jego głowie wciąż pojawiają się kolejne pomysły na filmy. Jeden z nich dotyczy zagadnienia, które od dawna nie daje mu spokoju. Chodzi o źródła zła i to, dlaczego człowiek potrafi dopuszczać się rzeczy, których nie sposób racjonalnie uzasadnić.

Nie wiem, czy uda mi się zdobyć na niego finansowanie, ale znowu wracam do tematu, który mnie wiecznie dręczy. To znaczy: skąd się zło bierze? Nie wyjaśnię nikomu, jak rodzi się zło, ale jest go tyle na świecie i tak niespodziewanie nas czasem atakuje, że to dla mnie wielki temat - wyznał twórca.

W rozmowie pojawił się również wątek tragicznych wydarzeń, które niedawno rozegrały się w Krakowie. Zwróciliśmy uwagę, że problem przemocy i ludzkiego okrucieństwa nie jest jedynie abstrakcyjnym zagadnieniem, ale czymś, z czym społeczeństwo mierzy się także na co dzień. Zanussi przyznał, że niektórych zdarzeń po prostu nie da się racjonalnie wytłumaczyć.

No właśnie. I racjonalnie nie da się tego wytłumaczyć, że tak musiało być. Nie musiało, a jednak było - stwierdził na koniec.