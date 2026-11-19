Przyszłe mamy często stają przed wyborem pomiędzy porodem siłami natury a cesarskim cięciem. W sytuacji, gdy brakuje medycznych wskazań do operacji, spora grupa kobiet decyduje się na rozwiązanie naturalne. Taką drogę wybrała również piosenkarka Justyna Steczkowska, która przy trzecim dziecku postawiła na poród lotosowy i od tego momentu regularnie dzieli się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Justyna Steczkowska zdecydowała się na poród lotosowy w domu. Co to jest?

Wokalistka zawsze otwarcie mówiła o tym, że przyjście na świat jej dwóch starszych synów nie przebiegało idealnie. Najstarszy Leon rodził się w państwowym szpitalu w atmosferze ogromnego zainteresowania mediów, a w dodatku zaaplikowane gwieździe znieczulenie okazało się mało skuteczne. Z kolei drugiego syna, Stanisława, artystka urodziła już w prywatnej klinice. Natomiast w 2013 roku Justyna Steczkowska podjęła decyzję o urodzeniu córki we własnym łóżku.

W domowym zaciszu asystowały jej wykwalifikowane pielęgniarki, a w przypadku jakichkolwiek problemów istniała możliwość szybkiego transportu do szpitala. Piosenkarka wybrała naturalny poród lotosowy, polegający na nieodcinaniu pępowiny i nieusuwaniu łożyska przez kilka dni po narodzinach. Artystka kilkukrotnie zdradzała też w mediach, że łożyska ze wszystkich trzech ciąż zakopała w ziemi, sadząc na nich drzewa zadedykowane każdemu ze swoich dzieci.

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Steczkowska o skutkach cesarskiego cięcia. Szczera rozmowa z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Niedawno artystka przyjęła zaproszenie do prowadzonego przez Małgorzatę Rozenek-Majdan podcastu "Z bliska". W trakcie rozmowy gwiazda poruszyła wątki prywatne i wróciła pamięcią do narodzin córki. Zaznaczyła, że choć współczesna medycyna daje wspaniałe narzędzie w postaci cesarskiego cięcia, to popiera korzystanie z niego w uzasadnionych przypadkach. Wśród swoich przyjaciółek wokalistka zaobserwowała negatywne konsekwencje takiej operacji, dlatego sama uważa, że o momencie rozpoczęcia akcji porodowej powinna decydować natura.

To na zawsze przecięte mięśnie - tam już nie będą takie, jak były wcześniej. Dlatego kobiety mają często problemy po cesarskim cięciu - nie wiem, czy wszystkie; te, które ja znam, to moje przyjaciółki. Ten zwis taki na brzuchu jest nie do zlikwidowania. Ja nawet nie wiem, czy hardkorowe ćwiczenia są w stanie tu pomóc, bo te mięśnie po prostu są przecięte. Ja tak to widzę - powiedziała wprost Justyna Steczkowska w podcaście „Z bliska”.

Sonda Poród naturalny czy cesarskie cięcie? Cesarskie cięcie wydaje się bezpieczniejsze Jeśli nie dochodzi do żadnych komplikacji, to poród naturalny, który zalecają nawet lekarze