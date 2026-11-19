Najbliżsi Jerzego Gmurzyńskiego zwrócili się o pomoc w poszukiwaniach po tym, jak artysta rozpłynął się w powietrzu w nocy z 7 na 8 listopada br. Pomimo akcji poszukiwawczej nie udawało się ustalić miejsca jego pobytu, aż 19 listopada potwierdzono, że Gmurzyński nie żyje. Stowarzyszenie Śladem Nadziej poinformowało o odnalezieniu ciała.

Jerzy Gmurzyński nie żyje. Miał 33 lata

Wokalista ostatni raz był widziany w nocy z 7 na 8 listopada 2026 roku w pobliżu Dworca Wileńskiego w Warszawie. Według relacji, możliwe było, że wsiadł do pociągu metra jadącego w kierunku Bemowa. Mimo apelu o pomoc w poszukiwaniach - kolejne dni nie przynosiły odpowiedzi na pytanie o to, co stało się z mężczyzną. Dziś już wiemy, że 33-letni Jerzy Gmurzyński nie żyje. Przyczyna jego śmierci nie jest znana.

Dziękuję z całego serca każdej osobie, która pomagała w poszukiwaniach Jerzego, udostępniała informacje, szukała i była z nami w tych trudnych dniach. Niestety, otrzymaliśmy najtragiczniejszą wiadomość, Jerzy nie żyje. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i do końca pomagali nam go odnaleźć - napisała w na Facebooku przyjaciółka Jerzego Gmurzyńskiego.

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Widzowie pamiętają go z "The Voice of Poland"

Artysta, którego poszukiwania w Warszawie zakończyły się właśnie tragicznym finałem, był znany szerokiej widowni jako uczestnik programu "The Voice of Poland". Jerzy Gmurzyński wystartował w talent show Telewizji Polskiej jesienią 2019 roku: podczas przesłuchań w ciemno odwróciło się troje trenerów, a marzący o karierze wokalista wybrał drużynę Kamila Bendarka. Nie ograniczał się jednak wyłącznie do śpiewu - był też aktorem i tancerzem. Występował w musicalu "Jesus Christ Superstar” w stołecznym Teatrze Rampa. Bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

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