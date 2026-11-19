Odejście Lidii Grychtołówny to ogromna strata dla polskiego środowiska muzycznego. Pianistka przez lata budowała swoją pozycję jako artystka o wyjątkowej wrażliwości i imponującym warsztacie. Jej interpretacje doceniano nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Występowała na wielu kontynentach, współpracowała z uznanymi dyrygentami i dzieliła się swoją wiedzą z młodymi muzykami. Wiadomość o jej śmierci wywołała smutek wśród osób związanych z kulturą i muzyką klasyczną.

Informacja o śmierci wybitnej pianistki pojawiła się na facebookowym profilu Dwójki Polskiego Radia. Przedstawiciele rozgłośni pożegnali artystkę, podkreślając jej ogromny wkład w rozwój polskiej pianistyki.

Z wielkim smutkiem przekazujemy informację o śmierci prof. Lidii Grychtołówny - wybitnej artystki, nestorki polskiej pianistyki, laureatki Konkursu Chopinowskiego, cenionej kameralistki i pedagoga - czytamy na profilu Dwójki Polskiego Radia.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu zawodowym pianistki był jej udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1955 roku. Zdobyła wówczas VII nagrodę, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach koncertowała w Europie, obu Amerykach, Azji oraz Australii. Jej repertuar był niezwykle szeroki. Sięgała zarówno po dzieła Johanna Sebastiana Bacha, jak i kompozycje twórców XX wieku.

Grychtołówna miała okazję współpracować z wieloma cenionymi dyrygentami. Jej interpretacje trafiały również na nagrania renomowanych wytwórni muzycznych. Wielokrotnie zapraszano ją do jury Konkursu Chopinowskiego, gdzie mogła oceniać występy kolejnych pokoleń pianistów. Sama przez ponad 20 lat pracowała jako profesor fortepianu na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Nauczanie i przekazywanie doświadczenia młodym artystom stanowiło ważną część jej życia.