Tragedia na oczach uczestników biegu. 25-latka zmarła w szpitalu

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 11 października 2026 roku, podczas zawodów Seoul Race w stolicy Korei Południowej. Yoo Ji-won brała udział w półmaratonie, jednak nie udało jej się dotrzeć do mety. Młoda biegaczka zasłabła na ostatnim odcinku trasy. Mimo przewiezienia do placówki medycznej jej życia nie udało się uratować. Wiadomość o jej śmierci poruszyła środowisko biegaczy oraz osoby, które obserwowały jej aktywność w internecie.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Wielka tragedia podczas zawodów biegowych. 25-letnia influencerka nie żyje

O śmierci jednej z uczestniczek poinformowali w poniedziałek organizatorzy Seoul Race. W opublikowanym na Instagramie oświadczeniu przekazali, że kobieta straciła przytomność w odległości mniejszej niż kilometr od mety. Następnie została przetransportowana do placówki medycznej, gdzie zmarła.

Organizatorzy wyrazili współczucie rodzinie zmarłej oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia, którzy musieli zmierzyć się z tragiczną wiadomością. Zapowiedzieli również dokładne przeanalizowanie okoliczności zdarzenia i podjęcie niezbędnych działań. Na ten moment nie ustalono przyczyny śmierci 25-latki.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

To jej przyjaciel, a zarazem twórca internetowy związany ze środowiskiem biegowym, Bummy, publicznie poinformował, że zmarłą była Yoo Ji-won. W poruszającym wpisie opisał chwile, które zapamiętał z dnia zawodów.

"W pobliżu mety Seoul Race zobaczyłem zbierający się tłum i pomyślałem, że komuś musiało się coś stać" - relacjonował. Jak dodał, gdy sam przekroczył linię mety, szukał przyjaciółki na podium, jednak wkrótce dotarła do niego wiadomość, której nie chciał uwierzyć. Natychmiast ruszył do szpitala, mając nadzieję, że zdąży ją jeszcze zobaczyć. Niestety, nie udało mu się być przy niej do samego końca.

Yoo Ji-won na Instagramie publikowała relacje z treningów, przebiegnięte dystanse i sportowe osiągnięcia. Jeszcze 4 października zamieściła wpis dotyczący swojego wyniku na dystansie 10 kilometrów. Nikt nie przypuszczał, że zaledwie tydzień później jej historia tak tragicznie się zakończy.

Bieganie nie było jednak jedyną dziedziną, którą zajmowała się 25-latka. Według doniesień portalu Resonate Voices pracowała również jako badaczka w obszarze półprzewodników wykorzystywanych w sztucznej inteligencji w Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

34

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak, na pewno istnieje Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym Nie, to bzdura