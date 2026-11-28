Choć od odejścia Anny Wyszkoni z zespołu Łzy minęło już kilkanaście lat, konflikt z Adamem Konkolem wciąż trwa. Byli współpracownicy nadal spierają się o przeszłość, a szczególnie o wykonywanie przez wokalistkę przebojów, które powstały w czasach jej występów z grupą. Najnowsza wymiana zdań pokazuje, że o porozumienie będzie trudno.

Tym razem głos zabrała Anna Wyszkoni. W rozmowie z Faktem w podcaście "Wersja osobista" opowiedziała o swoich próbach pogodzenia się z Adamem Konkolem. Jak przekonywała, mimo przykrych słów, które słyszała na swój temat, była gotowa dać dawnemu koledze drugą szansę.

"Naiwnie w to uwierzyłam"

Uważam, że każdy zasługuje na jakąś drugą szansę. I po tym wszystkim, co przeczytałam o sobie w mediach i co usłyszałam ze strony moich byłych kolegów, zdecydowałam się podjąć taką próbę. I kiedy Adam przyszedł, żeby mnie za wszystko przeprosić, naiwnie w to uwierzyłam.

Wokalistka szybko miała jednak stracić nadzieję na porozumienie. Jej zdaniem za przeprosinami Konkola kryły się inne intencje.

Szybko okazało się, że to było interesowne. Więc wiesz, po dwóch takich nieudanych próbach sensownej, przyjacielskiej rozmowy, nie chcesz już próbować po raz trzeci. Po prostu chcę chronić siebie.

Wyszkoni odniosła się również do sprawy wykonywania piosenek Łez podczas swoich solowych koncertów. Nie zamierza z nich rezygnować, bo uważa je za ważną część własnej historii artystycznej.

To jest 14 lat mojego życia, 14 lat twórczości. To jest część mojej historii. Współtworzyłam ten zespół, współtworzyłam ten repertuar i to jest coś, co jest po prostu częścią mnie. I nie chcę z tego rezygnować.

"To nie Ania wyciągnęła do mnie rękę"

Adam Konkol przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. W rozmowie z "Plotkiem" stanowczo zaprzeczył, jakoby to Wyszkoni wyciągnęła do niego rękę. Według jego relacji to on zadzwonił do byłej wokalistki, zaproponował spotkanie i przeprosił za swoje błędy. Miał jednak również konkretną prośbę dotyczącą repertuaru Łez.

Nie zamierzałem komentować kolejnych opowieści Anny Wyszkoni na mój temat, ale skoro po raz kolejny publicznie przedstawia historię naszej relacji, wypadałoby wreszcie uporządkować kilka faktów. Po pierwsze - to nie Ania wyciągnęła do mnie rękę. To ja pierwszy do niej zadzwoniłem. To ja zaproponowałem rozmowę i to ja przeprosiłem za wszystko, co z mojej strony było złe. Nie miałem z tym żadnego problemu, ponieważ potrafię przyznać się do błędów.

Konkol twierdzi, że podczas rozmowy poprosił Wyszkoni, by przestała śpiewać na solowych koncertach utwory, które skomponował dla Łez. Nie chodziło mu, jak podkreślił, o przepisy prawa autorskiego, lecz o zasady i lojalność wobec dawnego zespołu.

Konkol grzmi o: "zwykłej ludzkiej przyzwoitości"

Nie oznacza to jednak, że zamierzałem zrezygnować ze swoich przekonań i zasad. Podczas tej rozmowy poprosiłem Anię, aby przestała wykonywać na swoich solowych koncertach piosenki, które stworzyłem dla zespołu Łzy. I chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie: uważam, że wokalistka, która decyduje się odejść z zespołu i rozpocząć solową karierę, powinna mieć na tyle honoru i artystycznej przyzwoitości, aby nie budować jej na repertuarze, który zresztą opuściła. Nie mówię tutaj o przepisach prawa autorskiego, ale o zwykłej ludzkiej przyzwoitości, szacunku i lojalności. O zasadach, których nie da się zapisać w żadnej umowie.

To jednak nie koniec. Założyciel Łez zakwestionował również argumentację byłej wokalistki, która podkreśla, że śpiewając dawne przeboje, podtrzymuje pamięć o twórczości zespołu. Przypomniał, że sam nadal działa muzycznie, a jego formacja koncertuje i ma publiczność.

Nie przekonuje mnie również powtarzana od lat narracja, jakoby wykonywanie tych piosenek miało być wyrazem troski o ich pamięć. Brzmi to pięknie, niemal szlachetnie, ale jest jeden drobny szczegół, który chyba umknął uwadze Ani. Po pierwsze - ja jeszcze żyję. Po drugie - mój zespół również ma się dobrze. Nie trzeba więc ratować pamięci mojej twórczości, ponieważ sam doskonale potrafię o nią zadbać. Nie potrzebuję nikogo, kto będzie występował w roli kustosza mojego artystycznego dorobku. Łzy Adama Konkola istnieją, koncertują i mają swoją publiczność. Piosenki, które napisałem, nie są żadnymi zapomnianymi eksponatami muzealnymi, które trzeba ocalać od zapomnienia.

Muzyk nie oszczędził też solowej twórczości Wyszkoni. W jego wypowiedzi pojawiła się wyjątkowo złośliwa uwaga dotycząca jej dorobku po odejściu z zespołu.

Rozumiem, że trudno rozstać się z repertuarem, na którym przez lata budowało się swoją popularność. Zwłaszcza kiedy ten repertuar wciąż wywołuje emocje i przyciąga publiczność. Ale odejście z zespołu powinno oznaczać również odwagę stworzenia własnej, niezależnej historii artystycznej. Bo wokalistkę na miejsce tej, która odchodzi, zawsze można znaleźć. Dobrego kompozytora i autora tekstów - sądząc po jej aktualnych dokonaniach solowych, najwyraźniej znaleźć jest znacznie trudniej.

Na koniec Adam Konkol uderzył w samą Annę Wyszkoni. Zarzucił jej, że coraz więcej uwagi poświęca kreowaniu medialnego wizerunku, a coraz mniej jest w niej autentyczności, którą pamięta z początków ich wspólnej drogi.

Żaden kolejny wywiad, nawet najbardziej starannie przygotowany, by poprawić wizerunek, nie sprawi, że ludzie automatycznie zobaczą w Ani tę samą skromną, naturalną i szczerą dziewczynę, którą pamiętam z początków naszej wspólnej drogi. Mam wrażenie, że dzisiaj coraz więcej jest w tym wszystkim kreowania wizerunku, a coraz mniej autentyczności.

Konkol zwrócił się do Ani Wyszkoni

Aniu, nie. Nie jesteś już tą samą osobą, którą znałem przed laty. Zmieniłaś się bardzo. I mam wrażenie, że nie tylko ja to dostrzegam. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swojej wersji historii za pomocą kolejnych telewizyjnych wywiadów. Mam swoje życie, swoją twórczość i zespół, któremu poświęciłem ogromną część życia. Nie oczekuję też, że wszyscy będą podzielać moje zdanie. Oczekuję jedynie, że skoro już opowiadamy publicznie o przeszłości, będziemy pamiętać, kto te piosenki napisał, kto stworzył ten zespół i kto pierwszy próbował zakończyć ten wieloletni konflikt.

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