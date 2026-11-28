Zbombardowali dom, w którym trwało wesele. Nie żyje 17 osób

Ten dramat rozegrał się w sobotę, 28 listopada, w miejscowości Mobye we wschodniej części Mjanmy, niedaleko granicy z Tajlandią. Jak podaje agencja AFP, siły rządowe przeprowadziły nalot na tereny objęte walkami. Zbombardowany został między innymi dom, w którym odbywało się wesele. Według jednego z mieszkańców, który uczestniczył w akcji ratunkowej, zginęło 17 osób. Mężczyzna opowiedział dziennikarzom o tym, czego był świadkiem.

„Słyszałem odgłos samolotu bardzo blisko, ale nie sądziłem, że zbombardują nasz obszar. Wróciłem do domu i usłyszałem eksplozję, zobaczyłem gęsty dym w miejscu, gdzie nastąpił nalot” – powiedział w rozmowie z AFP. Agencja zaznacza jednak, że na razie nie była w stanie niezależnie potwierdzić jego relacji ani zweryfikować zdjęć wykonanych po bombardowaniu.

Krwawa wojna domowa w Mjanmie. Ponad 100 tys. zabitych

Miejscowość Mobye znajduje się pod kontrolą wojska, jednak w okolicznych wsiach działają siły walczące przeciwko rządowi. Konflikt w Mjanmie trwa od 2021 roku, kiedy armia dokonała zamachu stanu i odsunęła od władzy laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Przeciwko wojskowym wystąpili zarówno zwolennicy demokracji, jak i uzbrojone grupy reprezentujące mniejszości etniczne.

Walki trwają w wielu częściach kraju, a ich ofiarami padają także cywile. Według organizacji ACLED, zajmującej się zbieraniem danych na temat konfliktów zbrojnych na świecie, od początku wojny domowej w Mjanmie zginęło już ponad 100 tys. osób.

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JUST IN: The junta regime's bombing two hours ago near Mobye town has kileld dozens of villagers. The Myanmar junta's brutal airstrike in a village near Mobye town has tragically claimed the lives of dozens of innocent villagers. As the village grapples with this devastation, they find themselves struggling to recover the bodies and care for the wounded in Kayah state. The junta forces targeted the village with multiple bombings, despite the absence of reported hostilities between the junta and the ethnic Karani armed group and also destroyed many homes of the vilalge.— Chindwin News Agency (@TheChindwin) November 28, 2026