Zbombardowali dom, w którym trwało wesele. Nie żyje 17 osób
Ten dramat rozegrał się w sobotę, 28 listopada, w miejscowości Mobye we wschodniej części Mjanmy, niedaleko granicy z Tajlandią. Jak podaje agencja AFP, siły rządowe przeprowadziły nalot na tereny objęte walkami. Zbombardowany został między innymi dom, w którym odbywało się wesele. Według jednego z mieszkańców, który uczestniczył w akcji ratunkowej, zginęło 17 osób. Mężczyzna opowiedział dziennikarzom o tym, czego był świadkiem.
„Słyszałem odgłos samolotu bardzo blisko, ale nie sądziłem, że zbombardują nasz obszar. Wróciłem do domu i usłyszałem eksplozję, zobaczyłem gęsty dym w miejscu, gdzie nastąpił nalot” – powiedział w rozmowie z AFP. Agencja zaznacza jednak, że na razie nie była w stanie niezależnie potwierdzić jego relacji ani zweryfikować zdjęć wykonanych po bombardowaniu.
Krwawa wojna domowa w Mjanmie. Ponad 100 tys. zabitych
Miejscowość Mobye znajduje się pod kontrolą wojska, jednak w okolicznych wsiach działają siły walczące przeciwko rządowi. Konflikt w Mjanmie trwa od 2021 roku, kiedy armia dokonała zamachu stanu i odsunęła od władzy laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Przeciwko wojskowym wystąpili zarówno zwolennicy demokracji, jak i uzbrojone grupy reprezentujące mniejszości etniczne.
Walki trwają w wielu częściach kraju, a ich ofiarami padają także cywile. Według organizacji ACLED, zajmującej się zbieraniem danych na temat konfliktów zbrojnych na świecie, od początku wojny domowej w Mjanmie zginęło już ponad 100 tys. osób.