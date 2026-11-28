Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w sobotę na ulicach Gdańska. Z jednej ze studzienek ciepłowniczych z dużą siłą zaczęła wybijać gorąca woda, tworząc kłęby pary. To był widoczny sygnał potężnej awarii, która zmusiła służby techniczne Grupy GPEC do natychmiastowej reakcji.

Aby zabezpieczyć infrastrukturę i rozpocząć naprawę, konieczne było awaryjne odcięcie dostaw ciepła. Początkowo wyłączeniem objęto aż 147 budynków na gdańskiej Morenie oraz w dzielnicy Piecki-Migowo. Szybka interwencja pozwoliła ograniczyć ten obszar, jednak ostatecznie 120 obiektów pozostaje bez ogrzewania i dostępu do ciepłej wody do czasu zakończenia wszystkich prac.

Ekipy remontowe pracują bez przerwy, aby jak najszybciej usunąć usterkę. Jak informuje rzeczniczka GPEC, same prace technologiczne mają potrwać do godzin popołudniowych. To jednak dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem, które wpływa na ostateczny czas przywrócenia dostaw, jest skala wycieku.

Prace technologiczne powinny zakończyć się około godziny 16. Nie jesteśmy jednak w stanie dokładnie oszacować, ile wody uciekło z sieci podczas awarii, dlatego trudno przewidzieć, jak długo potrwa ponowne nawadnianie tego odcinka − wyjaśniła Jadwiga Grabowska, rzeczniczka prasowa Grupy GPEC.

Oznacza to, że choć usterka zostanie naprawiona, przywrócenie normalnego funkcjonowania sieci jest procesem. Napełnianie systemu i odpowietrzanie go może zająć kilka godzin. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Awaria na dworcu PKP w Szczecinie