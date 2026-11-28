W sobotę, 28 listopada, około godziny 7:00 rano doszło do pożaru domku letniskowego w miejscowości Lutom (gmina Czersk, powiat chojnicki).

Z płonącego budynku ewakuowano 45-letniego ojca i jego półtorarocznego syna, którzy odnieśli poważne poparzenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala.

Przyczyna pożaru jest obecnie nieznana; na miejscu pracują śledczy oraz biegły z zakresu pożarnictwa, aby ustalić okoliczności zdarzenia.

Koszmarny pożar domku letniskowego. Ojciec i maleńkie dziecko w szpitalu

Około godziny 7:00 rano w sobotę, 28 listopada do centrum powiadamiania ratunkowego w Chojnicach wpłynęło zgłoszenie o kłębach dymu i płomieniach wydobywających się z jednego z domów. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji.

Gdy pierwsze zastępy strażaków dotarły pod wskazany adres, zastano w pełni rozwinięty pożar domku letniskowego w Lutomiu. Sytuacja była niezwykle groźna, ponieważ istniało uzasadnione podejrzenie, że wewnątrz budynku wciąż uwięzieni są ludzie.

Z płonącego obiektu udało się ewakuować dwie osoby. Byli to 45-letni ojciec oraz jego zaledwie półtoraroczny syn. Oboje odnieśli poważne obrażenia. Jak informuje "Fakt", poszkodowani mieli liczne poparzenia ciała i wymagali natychmiastowej, specjalistycznej pomocy medycznej. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, ranny mężczyzna oraz maluch zostali przetransportowani do szpitala.

Policja bada przyczyny pożaru. Kluczowa będzie opinia biegłego

Szczegóły działań policji przybliża oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach, st. asp. Magdalena Zblewska, w wypowiedzi dla „Faktu”:

„W sobotę ok. godz. 7.00 policjanci otrzymali informację o pożarze domku letniskowego w miejscowości Lutom w gminie Czersk. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali 45-letni mężczyzna oraz półtoraroczne dziecko” – relacjonuje rzeczniczka chojnickiej policji.

Przedstawicielka służb dodaje również, jakie kroki zostaną podjęte w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy: „Akcja gaśnicza została już zakończona, a na miejscu pracują policjanci. Na dzisiaj zaplanowano oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Opinia biegłego będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny pożaru” – podkreśla st. asp. Magdalena Zblewska.

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