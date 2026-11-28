W listopadzie 2024 roku w Sienicznie, 28-letnia Dorota zginęła po potrąceniu na poboczu drogi przez samochód Kia Rio, którym kierowała prokuratorka Magdalena Z.

Mimo upływu dwóch lat od tragicznego wypadku, sprawczyni nie postawiono zarzutów z powodu przewlekłej procedury uchylenia jej immunitetu prokuratorskiego i złożonego odwołania.

W drugą rocznicę wypadku, bliscy zmarłej i mieszkańcy zorganizują manifestację o godzinie 12:45 przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie.

Koszmarny wypadek w Sienicznie. Dlaczego prokuratorka Magdalena Z. wciąż nie poniosła kary?

Do tragicznych wydarzeń doszło w listopadzie 2024 roku w miejscowości Sieniczno w powiecie olkuskim. Młoda matka, 28-letnia Dorota, wyszła z domu, aby odebrać swoją córeczkę, uczennicę pierwszej klasy, ze szkoły. Kobieta szła prawidłowo poboczem drogi, kiedy nagle z ogromną siłą wjechała w nią osobowa Kia Rio. Pojazdem kierowała czynna prokuratorka z Sosnowca, Magdalena Z.

Siła uderzenia była tak duża, że poszkodowana została odrzucona na odległość kilkunastu metrów. Z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków lekarzy, życia 28-latki nie udało się uratować. Kobieta zmarła następnego dnia, osieracając małą córeczkę.

– Dorotka zwykle chodziła inną droga po wnuczkę do szkoły, przez las. Ale pewnie ze względu na to, że było deszczowo poszła poboczem drogi, przy której mieszkamy. Nie zdążyła dojść do chodnika, który zaczyna się niespełna 200 metrów dalej. Siłą uderzenia musiała być duża, bo upadła około 15 metrów dalej, na środek ulicy – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Józef Bejgier, tata tragicznie zmarłej Doroty.

Immunitet chroni prokuratorkę. Protest w miejscu tragedii

Sprawa od samego początku budzi ogromne emocje i kontrowersje, głównie ze względu na status zawodowy sprawczyni wypadku. Choć krakowska prokuratura złożyła wniosek o pozbawienie Magdaleny Z. immunitetu prokuratorskiego, procedura ta jeszcze się nie zakończyła. Sąd Najwyższy potrzebował aż półtora roku, aby wniosek rozpatrzyć, tłumacząc gigantyczne opóźnienie problemami kadrowymi.

Gdy w końcu zapadła decyzja o uchyleniu immunitetu, Magdalena Z. złożyła odwołanie. W efekcie, mimo upływu dwóch lat od śmierci młodej matki, śledczy nie mogą przedstawić kobiecie oficjalnych zarzutów.

Bliscy zmarłej oraz mieszkańcy regionu postanowili zorganizować manifestację. W drugą rocznicę wypadku przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie odbędzie się protest przeciwko bezkarności i przewlekłości procedur sądowych.

– Nie godzimy się na milczenie. Nie godzimy się na obojętność. Nie chcemy, aby sprawy tragicznych wypadków i oczekiwania rodzin na sprawiedliwość pozostawały bez należnej uwagi – apelują organizatorzy demonstracji.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:45. Potrwa 28 minut, bo dokładnie 28 lat miała tragicznie zmarła Dorota.

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