Piątkowa wizyta nad Morskim Okiem dla części turystów zakończyła się nieprzyjemnym doświadczeniem. Wczesnym popołudniem, kiedy w schronisku znajdowało się sporo odwiedzających, doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Wszystko wskazuje na to, że mógł być to preparat wykorzystywany do odstraszania niedźwiedzi.

W związku z incydentem konieczne było opróżnienie jadalni i zapewnienie dopływu świeżego powietrza do wnętrza budynku.

Turyści wyszli na zewnątrz, a pomieszczenia zostały wywietrzone

- poinformowało kierownictwo schroniska.

Wśród turystów było kilkumiesięczne dziecko. Zdarzenie mogło mieć poważne konsekwencje

W momencie rozpylenia substancji w obiekcie przebywała również rodzina z niemowlęciem. Została ona skierowana do części schroniska przeznaczonej dla osób korzystających z noclegów. Pozostali goście opuścili jadalnię.

Z informacji przekazanych przez osoby zarządzające obiektem wynika, że żaden z turystów nie ucierpiał. Kierownictwo zwróciło jednak uwagę na zagrożenie, jakie podobne zachowanie może stwarzać dla osób z problemami zdrowotnymi.

Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, np. w przypadku astmy u kogoś z odwiedzających

– zaznaczyło kierownictwo schroniska.

Sprawdzono monitoring

Po zdarzeniu personel schroniska przeanalizował zapis z kamer. Nagrania nie pozwoliły jednak na zidentyfikowanie osoby, która rozpyliła substancję. Nie wiadomo również, czy zrobiła to celowo, czy przez przypadek.

Zarządzający obiektem nie szczędzili krytycznych słów pod adresem sprawcy, nazywając jego zachowanie „beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne”. Jak przyznali, dotychczas nie mieli do czynienia z podobnym incydentem w schronisku nad Morskim Okiem.

Przedstawiciel TPN komentuje incydent nad Morskim Okiem

Do piątkowego zdarzenia odniósł się również Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego. W rozmowie z Polską Agencją Prasową zwrócił uwagę nie tylko na nietypowy charakter incydentu, ale również na zachowanie osoby, która nie wzięła odpowiedzialności za swoje czyny.

To sytuacja zupełnie nietuzinkowa. Pojawia się pytanie, po co ktoś to zrobił i czy było to działanie przypadkowe. Jeśli nawet doszło do pomyłki, taka osoba powinna przynajmniej przeprosić i przyznać się do swojego zachowania, tymczasem sprawca uciekł

- powiedział PAP Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.