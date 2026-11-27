Spis treści Michał Oksiński strzelał w Krakowie. Przebieg zdarzeń z 7 listopada

Reporter Radia ESKA dotarł do nowych ustaleń w sprawie wydarzeń z 7 listopada - zamachu na Rynku Głównym w Krakowie i zabójstwa rodziny z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziennikarz potwierdził, że odnaleziono dziewczynkę, która cudem uniknęła kul zamachowca w stolicy Małopolski. Dziecko wraz z rodzicami otrzyma w postępowaniu status pokrzywdzonych.

Opiekunowie dziecka sami zgłosili się do prowadzących sprawę śledczych, a prokuratura z uwagi na ochronę tożsamości nie ujawnia dalszych szczegółów. Wcześniej opinią publiczną wstrząsnęło nagranie ukazujące uciekających przed napastnikiem ludzi oraz pozostawioną samą na chodniku dziewczynkę, w kierunku której sprawca oddaje strzały.

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Do tej pory śledczy przesłuchali w tej sprawie około 250 świadków. Nowe informacje na temat postępowania przekazał reporterowi Radia ESKA Eryk Stasielak, szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

„Zbierane są od świadków nagrania, wykonane na miejscu zdarzenia telefonami. Zlecone zostały specjalistyczne ekspertyzy w zakresie broni, amunicji, genetyki. Gromadzony jest materiał dowodowy, związany z kwestiami dotyczącymi ewentualnej inspiracji i udzielania pomocy sprawcy” - powiedział Eryk Stasielak.

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Michał Oksiński strzelał w Krakowie. Przebieg zdarzeń z 7 listopada

Atak na krakowskim Rynku Głównym miał miejsce w sobotę 7 listopada 2026 roku. 24-letni Michał Oksiński otworzył wówczas ogień z okna samochodu do przypadkowych przechodniów, zabijając 6 osób i raniąc kilkanaście kolejnych. Przed tym zdarzeniem mężczyzna zamordował swoich rodziców oraz młodszą siostrę, a po postrzeleniu przez funkcjonariuszy policji zmarł w szpitalu.

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