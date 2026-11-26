177 pracowników medycznych, w tym lekarze, pielęgniarki i ratownicy, otrzymało od minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Uroczystość odbyła się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Wyróżnienia przyznano za ich poświęcenie w ratowaniu życia poszkodowanych po tragicznym zamachu z 7 listopada w centrum Krakowa. Wówczas sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień, zabijając sześć osób i raniąc szesnaście.

Minister zdrowia podkreśliła solidarność i gotowość służb medycznych do działania w krytycznych momentach, dziękując również dawcom krwi, którzy masowo odpowiedzieli na apele o pomoc.

Bohaterowie z Krakowa odznaczeni. Ratowali rannych w zamachu

177 osób, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz dyspozytorzy, odebrało z rąk minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wśród uhonorowanych znaleźli się pracownicy kluczowych instytucji i krakowskich placówek medycznych. Wyróżnienia trafiły m.in. do personelu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa. Doceniono także poświęcenie personelu medycznego z takich placówek jak Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera czy 5 Wojskowy Szpital Kliniczny.

– Myślę, że tutaj ta solidarność, to, co wybrzmiało w Krakowie, jest dzisiaj dla nas wszystkich przykładem, ale jest też testem tego, że ochrona zdrowia potrafi się zmobilizować w tych najważniejszych momentach, kiedy potrzebują nas nasi pacjenci – podkreśliła minister Jolanta Sobierańska-Grenda podczas uroczystości.

Kulisy akcji ratunkowej na Rynku. „Musieli opanować ten chaos i panikę”

Służby medyczne wspominają tamten dzień jako czas najwyższej próby. Ogromna mobilizacja personelu sprawiła, że każdy, kto tylko mógł, zgłaszał się do pracy. Jak relacjonuje w rozmowie z PAP anestezjolog Łukasz Nowak ze szpitala wojskowego, lekarze i pielęgniarki przyjeżdżali na dyżury z własnej inicjatywy.

Niezwykle trudne zadanie stało przed dyspozytorami medycznymi, którzy jako pierwsi musieli zmierzyć się z przerażeniem świadków zdarzenia. Główny dyspozytor medyczny Dominik Wilk zwrócił uwagę na profesjonalizm swojego zespołu: – Niesamowity ukłon dla zespołu dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia, ponieważ musieli opanować ten chaos i tę panika, która była na miejscu zdarzenia – wskazał.

Przedstawiciele służby zdrowia zgodnie podkreślają, że prawdziwymi bohaterami tamtych dni byli również zwykli obywatele. Pracownica krakowskiego RCKiK Anna Walczowska zaznaczyła, że to dawcy krwi, którzy masowo odpowiedzieli na apele, przekazali poszkodowanym najcenniejszy „dar serca”.

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