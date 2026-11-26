W Krakowie zostanie dziś, 26 listopada, oficjalnie otwarty węzeł Mistrzejowice, który połączy trasy ekspresowe S7 i S52.

Uruchomienie tej inwestycji domyka krakowski ring drogowy, dzięki czemu stolica Małopolski staje się drugim po Łodzi miastem w Polsce z pełną obwodnicą.

Złożony z dwóch obiektów węzeł Mistrzejowice obsłuży ruch lokalny, aglomeracyjny oraz tranzytowy, a także umożliwi dojazd do dzielnic Mistrzejowice i Wzgórza Krzesławickie.

Węzeł Mistrzejowice łączy drogi S7 i S52. Jak działa nowa inwestycja w Krakowie?

Oddawana konstrukcja funkcjonuje jako tak zwany węzeł zespolony. Tworzą go dwa sąsiadujące ze sobą obiekty inżynieryjne, czyli Mistrzejowice I oraz Mistrzejowice II, które wspólnie zapewniają płynne i bezkolizyjne połączenie głównych tras regionu.

Pierwszy z nich spina drogę ekspresową S7 biegnącą w stronę Warszawy z trasą S52, pełniącą funkcję północnej obwodnicy miasta. Właśnie ten element domyka czwartą obwodnicę Krakowa i usprawnia przejazd wokół stolicy Małopolski.

Drugi obiekt komunikuje trasy z północną częścią Nowej Huty oraz umożliwia dojazd przez ulicę Okulickiego do dzielnicy Mistrzejowice i przez ulicę Petőfiego do Wzgórz Krzesławickich. Cała konstrukcja przejmie ruch tranzytowy, aglomeracyjny i lokalny, a docelowo kierowcy skorzystają na niej z 11 łącznic ułatwiających wjazdy i zjazdy na poszczególne nitki.

Budowa trasy S7 i północnej obwodnicy Krakowa. Kalendarium oddawania odcinków

Uruchomienie węzła Mistrzejowice kończy wieloletnią budowę układu drogowego w tej części regionu. Fragment trasy S7 na linii Mistrzejowice – Grębałów – Nowa Huta jest południową częścią liczącego ponad 18 kilometrów odcinka z Widomej do Krakowa, z którego 13,3 kilometra między węzłami Widoma i Mistrzejowice Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała kierowcom już w grudniu 2024 roku.

Następne fragmenty udostępniano etapami. W 2025 roku otwarto odcinek o długości 2,6 kilometra łączący węzły Grębałów i Nowa Huta, a pod koniec października bieżącego roku uruchomiono estakady prowadzące od węzła Grębałów w stronę Warszawy.

Jednocześnie trwała realizacja drogi ekspresowej S52, której ponad 12-kilometrowy fragment od węzła Modlniczka do węzła Mistrzejowice służy zmotoryzowanym od grudnia 2024 roku. Dzisiejsze otwarcie węzła Mistrzejowice łączy wszystkie te trasy w jeden spójny układ komunikacyjny, co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta.

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