Rekord na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpańskie służby uratowały 1611 migrantów w jedną dobę

Hiszpańska służba ratownictwa morskiego Salvamento Maritimo 24 listopada ocaliła 1611 migrantów w okolicach wyspy El Hierro. Osoby te przepłynęły ocean na 11 prymitywnych łodziach, wyruszyły z Senegalu i Gambii. Hiszpańska agencja EFE podała, że to najwyższa dobowa liczba uratowanych przez tamtejsze służby ratunkowe od początku prowadzenia statystyk.

Napływ przybyszów z Afryki Zachodniej na hiszpański archipelag przybiera na sile od kilku tygodni. W połowie listopada na Wyspy Kanaryjskie w ciągu 24 godzin przypłynęło około 1,5 tysiąca osób. To najwięcej od 2020 roku.

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Sytuacja na wyspie El Hierro. Ponad 10 tysięcy przybyszów z Afryki od początku listopada

Największy ruch migracyjny dotyczy El Hierro, która należy do najmniejszych wysp archipelagu i liczy na co dzień około 12 tysięcy mieszkańców. Tylko od początku listopada dotarło tam już ponad 10 tysięcy przybyszów z Afryki.

Hiszpański archipelag stanowi jeden z głównych punktów dla migrantów z północno-zachodniej Afryki, którzy chcą dostać się do Europy. W 2024 roku na Wyspy Kanaryjskie przybyli rekordowi ponad 46 tysięcy ludzi.

Szlak z zachodnich wybrzeży Afryki na Wyspy Kanaryjskie uchodzi za jedną z najniebezpieczniejszych tras migracyjnych na świecie. Długa przeprawa przez Atlantyk odbywa się na niewielkich i często przepełnionych jednostkach. W trakcie rejsu podróżnym zagrażają silne fale, awarie łodzi i brak wody pitnej.

🇪🇸 Canarias declara la emergencia sanitaria, social y de seguridad en El Hierro por la llegada MASIVA de inmigrantes ilegales https://t.co/XIXVHT1k5z— Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) November 25, 2026