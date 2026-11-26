Włamanie do rezydencji księżnej Kate i księcia Williama. Złodzieje zabrali królewskie pamiątki

Gdzie była ochrona?! Do włamania do posiadłości księcia Williama i księżnej Kate w hrabstwie Norfolk doszło w poniedziałek, 23 listopada. Policja otrzymała zgłoszenie o "podejrzanej aktywności" na terenie rezydencji. W poszukiwania zaangażowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec. Zatrzymano dwóch mężczyzn. To 32-letni Arilen Ndoci i 34-letni Mirgen Doku.

Jak podaje „Daily Mail”, podczas środowej rozprawy przed sądem w Norwich poinformowano, że obaj podejrzani są obywatelami Albanii, którzy nielegalnie wjechali do Wielkiej Brytanii. Według prokuratury mężczyźni mieli dostać się do garderoby książęcej pary i ukraść sześć spinek do mankietów oraz zegar. Wartość przedmiotów nie została ustalona. Podejrzani pozostaną w areszcie, a kolejne posiedzenie sądu odbędzie się 30 listopada. Nie sposób nie zastanawiać się, czy to byli zwykli złodzieje, czy może na przykład ktoś, kto chciał zainstalować w rezydencji podsłuchy czy kamery albo zrobić członkom rodziny królewskiej jakąś krzywdę.

Anmer Hall było prezentem ślubnym od królowej Elżbiety II

W chwili włamania księżnej Kate, księcia Williama oraz ich trojga dzieci – George'a, Charlotte i Louisa – nie było w rezydencji. Według brytyjskich mediów rodzina przebywała w Windsorze. Pałac Kensington potwierdził, że podczas zdarzenia w domu nie znajdował się żaden członek rodziny królewskiej.

Anmer Hall to pochodząca z 1802 roku posiadłość z dziesięcioma sypialniami, basenem i kortem tenisowym. Królowa Elżbieta II podarowała ją wnukowi i jego żonie z okazji ślubu. Rodzina spędza tam weekendy i wakacje. Według „Daily Mail” rezydencja była dla księżnej Kate szczególnie ważnym miejscem podczas walki z chorobą nowotworową. To właśnie tam nagrała poruszający film, w którym poinformowała o zakończeniu chemioterapii.

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ROYAL BREAK-IN: TWO ALBANIAN MEN CHARGED AFTER RAID ON PRINCE WILLIAM & KATE’S COUNTRY HOME Two Albanian nationals have been charged following a suspected break-in at Anmer Hall, the Norfolk country residence of Prince William and Princess Catherine. Arilen Ndoci, 32, and Mirgen Doku, 34, were arrested following an incident at the property on Monday evening, 23 November. The 10-bedroom Georgian mansion sits on the private Sandringham Estate and was gifted to William and Kate by the late Queen Elizabeth II following their wedding. Police were called shortly before 6pm after reports of suspicious activity. A major search operation followed, involving police dogs, drones and a National Police Air Service helicopter. The two men were arrested nearby and subsequently charged with: • Entering a dwelling with intent to steal. • Trespassing on a protected site. Ndoci, of no fixed abode, and Doku, of West London, remain in custody. The property was unoccupied at the time of the incident, with no members of the Royal Family understood to have been present. The case has raised serious questions about security at one of the Royal Family’s private residences. Both men are accused of offences and are entitled to a fair trial. No finding of guilt has been made. NOT GUILTY TV— Not Guilty TV (@Notguiltytv) November 25, 2026