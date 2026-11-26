Włamanie do rezydencji księżnej Kate i księcia Williama. Złodzieje zabrali królewskie pamiątki
Gdzie była ochrona?! Do włamania do posiadłości księcia Williama i księżnej Kate w hrabstwie Norfolk doszło w poniedziałek, 23 listopada. Policja otrzymała zgłoszenie o "podejrzanej aktywności" na terenie rezydencji. W poszukiwania zaangażowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec. Zatrzymano dwóch mężczyzn. To 32-letni Arilen Ndoci i 34-letni Mirgen Doku.
Jak podaje „Daily Mail”, podczas środowej rozprawy przed sądem w Norwich poinformowano, że obaj podejrzani są obywatelami Albanii, którzy nielegalnie wjechali do Wielkiej Brytanii. Według prokuratury mężczyźni mieli dostać się do garderoby książęcej pary i ukraść sześć spinek do mankietów oraz zegar. Wartość przedmiotów nie została ustalona. Podejrzani pozostaną w areszcie, a kolejne posiedzenie sądu odbędzie się 30 listopada. Nie sposób nie zastanawiać się, czy to byli zwykli złodzieje, czy może na przykład ktoś, kto chciał zainstalować w rezydencji podsłuchy czy kamery albo zrobić członkom rodziny królewskiej jakąś krzywdę.
Anmer Hall było prezentem ślubnym od królowej Elżbiety II
W chwili włamania księżnej Kate, księcia Williama oraz ich trojga dzieci – George'a, Charlotte i Louisa – nie było w rezydencji. Według brytyjskich mediów rodzina przebywała w Windsorze. Pałac Kensington potwierdził, że podczas zdarzenia w domu nie znajdował się żaden członek rodziny królewskiej.
Anmer Hall to pochodząca z 1802 roku posiadłość z dziesięcioma sypialniami, basenem i kortem tenisowym. Królowa Elżbieta II podarowała ją wnukowi i jego żonie z okazji ślubu. Rodzina spędza tam weekendy i wakacje. Według „Daily Mail” rezydencja była dla księżnej Kate szczególnie ważnym miejscem podczas walki z chorobą nowotworową. To właśnie tam nagrała poruszający film, w którym poinformowała o zakończeniu chemioterapii.