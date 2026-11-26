Pogoda w Krakowie: 27-29 listopada

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na wyraźne ochłodzenie i nadejście zimowej aury w ostatni weekend listopada. Prognozy zapowiadają systematyczny spadek temperatury z dnia na dzień, a początkowe opady śniegu zostaną zastąpione przez suchy, ale mroźny wiatr. Najzimniej zapowiada się niedziela, kiedy to słupki rtęci spadną najniżej.

Piątek ze śniegiem i lekkim mrozem

Początek weekendu w Krakowie upłynie pod znakiem zimowej scenerii. W piątek, 27 listopada, prognozowane są słabe opady śniegu. Temperatura będzie oscylować w pobliżu zera – w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 2 stopnie Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około -1 stopnia. Uczucie chłodu spotęguje wiatr, którego prędkość osiągnie około 5 m/s.

Sobota z dużym zachmurzeniem i spadkiem temperatury

W sobotę aura znacząco się zmieni. Chociaż opady śniegu ustaną, nad miastem zbiorą się gęste chmury. Najważniejszą zmianą będzie jednak wyraźne ochłodzenie. Temperatura przez całą dobę utrzyma się poniżej zera. W ciągu dnia maksymalna wartość wyniesie około -1 stopień, a w najchłodniejszej części doby spadnie do nawet -7 stopni Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Niedziela będzie najzimniejszym dniem weekendu

Kulminacja ochłodzenia nastąpi w niedzielę. To będzie zdecydowanie najzimniejszy dzień weekendu w Krakowie. Minimalna temperatura może spaść do około -9 stopni Celsjusza, co oznacza solidny mróz. W ciągu dnia również nie ma co liczyć na ocieplenie – termometry wskażą maksymalnie -5 stopni. W odróżnieniu od soboty, niebo powinno się częściowo przejaśnić, ponieważ prognozowane jest tylko małe zachmurzenie. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, co dzień wcześniej.

Jak spędzić ten weekend w Krakowie?

Pogoda w ten weekend będzie zachęcać raczej do aktywności w ciepłych wnętrzach. Piątkowe, lekkie opady śniegu mogą stworzyć przyjemną, zimową atmosferę do krótkiego spaceru, jednak warto pamiętać o wietrze. Sobota, z uwagi na duże zachmurzenie i mróz, będzie idealnym dniem na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych obiektach. Niedziela, choć najzimniejsza, może zaoferować trochę słońca, co może skłonić do szybkiego, orzeźwiającego spaceru po parku – pod warunkiem bardzo ciepłego ubioru.

Dane pogodowe: OpenWeather