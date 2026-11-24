Łukasz Gibała znosi blokadę kont w mediach społecznościowych

Sposób prowadzenia oficjalnych kanałów społecznościowych krakowskiego magistratu od dawna budził ogromne emocje. Mieszkańcy regularnie zgłaszali problem kasowania nieprzychylnych urzędnikom komentarzy oraz trwałego odbierania im prawa do zabierania głosu pod miejskimi postami. Nowy włodarz stolicy Małopolski zdecydował się na zakończenie tej praktyki.

W związku z tym prezydent zdecydował o wprowadzeniu całkowitej amnestii dla internautów. Zgodnie z nową koncepcją miejskie profile informacyjne mają być otwarte dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego sympatii politycznych oraz tego, jak ocenia działania magistratu.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała podał termin odblokowania profili mieszkańców

Nowe wytyczne dotyczące komunikacji urzędu z mieszkańcami nabrały już oficjalnego biegu. Prezydent Krakowa przekazał konkretne informacje na temat tych zmian we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Wydałem dziś dyspozycję, aby odblokować wszystkie zablokowane osoby i konta w miejskich mediach społecznościowych - Kraków PL. To profile zablokowane w poprzednich latach. Odblokowanie powinno nastąpić w najbliższych dniach” – zadeklarował oficjalnie prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W praktyce ta decyzja oznacza, że osoby zarządzające miejskimi profilami rozpoczną teraz stopniowe przywracanie dostępu wszystkim użytkownikom.

Łukasz Gibała sprawuje funkcję prezydenta Krakowa od 20 października. Stanowisko to objął po zwycięstwie w drugiej turze przedterminowych wyborów, w której zdobył 62,12 proc. poparcia i wygrał z Moniką Piątkowską.

Pierwszy dzień w pracy nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały

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