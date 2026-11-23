Wzruszający list bohatera z Krakowa

Funkcjonariusz, który wykazał się niezwykłą odwagą podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie, postanowił zabrać głos. Za pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie opublikowano jego list otwarty. Policjant w pierwszej kolejności wyraził ogromną wdzięczność za wszystkie gesty solidarności, które napłynęły do niego z całej Polski. Jak sam przyznaje, jest nimi głęboko poruszony.

W liście, podpisanym imieniem Kuba, czytamy:

"Szanowni Państwo, pragnę z całego serca podziękować za wszystkie słowa wsparcia, otrzymane wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, organizowane zbiórki oraz wszelkie gesty solidarności i życzliwości. Jestem głęboko poruszony ogromem okazanej dobroci. Każdy z tych gestów ma dla mnie niezwykle duże znaczenie i daje mi wiele siły w tym trudnym czasie."

Funkcjonariusz podkreślił, że obecnie najważniejszy jest dla niego powrót do zdrowia - zarówno jego własny, jak i jego partnera z patrolu, który wciąż przebywa w szpitalu.

"Obecnie chciałbym jednak skupić się przede wszystkim na tym, co jest dla mnie najważniejsze - swoim powrocie do zdrowia oraz mojego przyjaciela, partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z nadzieją i niecierpliwością oczekuję na jego powrót do pełni sił oraz moment, w którym będzie mógł opuścić szpital"

- napisał policjant.

Najważniejszą częścią oświadczenia jest jednak prośba o spokój i uszanowanie prywatności jego i jego najbliższych. To dla nich niezwykle trudny czas, w którym potrzebują przestrzeni, by poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami.

"Zwracam się również z serdeczną prośbą o uszanowanie prywatności mojej, mojej rodziny i osób mi bliskich. To dla nas wszystkich niezwykle trudny czas i bardzo potrzebujemy teraz spokoju oraz przestrzeni, by móc skupić się na tym, co naprawdę istotne. Dlatego też proszę o zrozumienie, że w tym momencie nie jestem gotowy na rozmowy z przedstawicielami mediów ani udzielanie komentarzy dotyczących zaistniałych wydarzeń"

- zaapelował.

Na koniec listu Kuba podziękował raz jeszcze za okazaną życzliwość i obiecał, że nadejdzie jeszcze czas na osobiste podziękowania.

"Wierzę, że przyjdzie jeszcze czas na osobiste podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość. Dziś proszę przede wszystkim o wyrozumiałość i danie nam możliwości przeżywania tych trudnych chwil z dala od zainteresowania mediów. Raz jeszcze dziękuję za każde dobre słowo, każdy gest solidarności i ogrom okazanej życzliwości. Do zobaczenia! Kuba"

Tragedia na Rynku Głównym w Krakowie

Przypomnijmy, że do dramatycznych scen doszło w sobotę, 7 listopada, w sercu Krakowa. 24-letni mężczyzna wtargnął samochodem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni po zdarzeniu. Śledztwo w sprawie motywów ataku i dokładnego przebiegu tragedii jest wciąż prowadzone przez policję i prokuraturę.

Heroiczna interwencja policjantów

Bohaterami, którzy powstrzymali dalszy rozlew krwi, okazali się starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. To właśnie oni bez chwili wahania podjęli pościg za niebezpiecznym napastnikiem. Gdy samochód zamachowca zderzył się z innym pojazdem, mężczyzna wysiadł i otworzył ogień w kierunku funkcjonariuszy. Obaj policjanci zostali poważnie ranni. Mimo odniesionych obrażeń, Jakub Kulik zdołał odpowiedzieć ogniem i obezwładnić agresora, kończąc jego atak. Ich poświęcenie i determinacja prawdopodobnie uratowały życie wielu osobom. Za swoją niezwykłą odwagę obaj funkcjonariusze zostali uhonorowani Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.