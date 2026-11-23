Tragiczny wypadek w Poroninie

Na popularnej trasie kolejowej z Krakowa do Zakopanego doszło do tragedii. W Poroninie, tuż przed stacją, pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę. Skutkiem tego jest całkowite wstrzymanie ruchu pociągów i ogromne utrudnienia dla pasażerów. Informacje o zdarzeniu potwierdza zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Mamy wstrzymany ruch pociągów na linii między Zakopanem a Krakowem. Jest to związane z potrąceniem pieszego w Poroninie. W związku z tym zablokowany jest tor między Poroninem a Białym Dunajcem

- powiedział PAP Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Komunikacja zastępcza dla podróżnych

W związku z zablokowaniem torów, przewoźnicy wprowadzili zmiany w organizacji ruchu. Dla podróżujących pociągami regionalnymi Polregio uruchomiono autobusy zastępcze. Kursują one na odcinku pomiędzy Białym Dunajcem a Zakopanem. Pociągi z Krakowa dojeżdżają obecnie tylko do Białego Dunajca, skąd pasażerowie kontynuują podróż autobusami.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pociągów dalekobieżnych PKP Intercity. Tutaj komunikacja zastępcza w postaci autobusów została wprowadzona na całej trasie z Krakowa do Zakopanego.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Służby pracują na miejscu zdarzenia, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Przedstawiciel PKP PLK apeluje do podróżnych o cierpliwość i sprawdzanie aktualnych informacji.

Na razie nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwają utrudnienia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Prosimy podróżnych o sprawdzanie bieżącej sytuacji na portalu Pasażera

- dodał Łotowski.

Wszyscy planujący podróż koleją w tym kierunku powinni na bieżąco śledzić komunikaty przewoźników i informacje na Portalu Pasażera.