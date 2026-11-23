Ranny funkcjonariusz wraca do domu. Szpital potwierdza

Walka o zdrowie mundurowego, który jako jeden z pierwszych stawił czoła uzbrojonemu napastnikowi, weszła w nowy etap. Z ustaleń Radia Kraków wynika, że starszy posterunkowy Jakub Kulik został wypisany ze Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II, gdzie przebywał pod opieką lekarzy od momentu tragicznych wydarzeń.

Wiadomość o zakończeniu hospitalizacji policjanta znalazła oficjalne potwierdzenie u władz lecznicy. Jak podaje rozgłośnia, fakt opuszczenia oddziału przez funkcjonariusza potwierdził w rozmowie z rozgłośnią profesor Grzegorz Gajos, pełniący funkcję zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz pełnomocnika dyrektora placówki ds. edukacji i współpracy z mediami.

Choć sam fakt wyjścia ze szpitala jest niezwykle budujący, medycy zachowują daleko idącą dyskrecję w kwestii stanu zdrowia pacjenta. Z relacji Radia Kraków dowiadujemy się, że profesor Grzegorz Gajos nie zdradził szczegółowych informacji na temat tego, jak będzie przebiegać dalsze leczenie ani proces powrotu do pełnej sprawności postrzelonego policjanta. Przypomnijmy, że w trakcie policyjnej interwencji starszy posterunkowy Jakub Kulik został trafiony aż trzykrotnie.

Krwawy bilans zamachu w Krakowie

Do tragicznego w skutkach ataku doszło w sobotę, 7 listopada, w samym centrum miasta. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i otworzył ogień do przechodniów.

W wyniku tego dramatycznego zdarzenia zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia. Sprawca ataku zmarł w szpitalu dwa dni później, w poniedziałek 9 listopada. Śledczy z policji oraz prokuratury nadal prowadzą intensywne postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii oraz motywy, jakimi kierował się 24-latek.